Luka Dončić učinkovit, Dallas precej manj

Prva pripravljalna tekma pred začetkom lige NBA se je za košarkarje Dallasa začela zelo neobetavno, saj so v Abu Dabiju zaostali za Minnesoto z 11:29 in 24:50. Nadaljevali so nekoliko boljše, vendar se niso mogli ogniti porazu z 99:111.

Luka Dončić je igral 17 minut in v tem času dosegel 25 točk (vse v prvem polčasu), dodal pa še 5 skokov in 1 asistenco. Med njegovimi soigralci je bil najučinkovitejši Jalen Hardy s 13 točkami, drugi najdražji član teksaške zasedbe Kyrie Irving je prispeval le dve točki.

Pri Minnesoti, ki je nastopila brez svojega najboljšega strelca iz prejšnje sezone Anthonyja Edwardsa, je Karl-Anthony Towns dosegel 20 točk v 17 minutah, Naz Reid jih je dodal 16.

Moštvi se bosta v soboto ob 18. uri vnovič pomerili v Abu Dabiju, v torek pa se bo Dallas v Madridu pomeril z Realom. Dallas bo do začetka lige NBA odigral štiri pripravljalne tekme, 21. oktobra bo gostil še Detroit Pistons.

V uvodnem dvoboju prvenstva bo 26. t. m. gostoval v San Antoniu.