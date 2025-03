Čančar na derbiju zahoda ponovno na parketu

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v derbiju zahodne konference lige NBA premagali Denver Nuggets s 127:103. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je igral dobro minuto. Dvoboj zvezdnikov in kandidatov za naziv MVP sezone je dobil Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 40 točk ob metu iz igre 15:32. Poleg Kanadčana je pri domačih izstopal Jalen Williams s 26 točkami.

Nikola Jokić, ki je na prejšnji tekmi vpisal zgodovinski trojni dvojček z 31 točkami, 21 skoki in 22 podajami, je tokrat zbral 24 točk, 13 skokov in devet podaj. Zadel je le dve trojki iz desetih poskusov. Oklahoma je zadnjo četrtino dobila z 41:20, Gilgeous-Alexander pa je v tem delu igre dosegel devet točk. To je bila njegova enajsta tekma z vsaj 40 točkami v sezoni in tretja zaporedna. Oklahoma ima po sedmi zaporedni zmagi na vrhu zahodne konference izkupiček 53-11, drugi z zaostankom dvanajstih zmag pa so Los Angeles Lakers s 40-22.

Zasedba z Luko Dončićem bo naslednjo tekmo igrala v noči na torek po slovenskem času, in sicer v gosteh pri Brooklyn Nets. LeBron James bo zaradi poškodbe dimelj odsoten od enega do dveh tednov, poroča ESPN. James je v soboto igrišče zapustil sedem minut pred koncem tekme. Poraz v Bostonu je prekinil niz osmih zmag Lakers. James, najboljši strelec v zgodovini lige NBA, je v torek presegel mejo 50.000 točk v karieri, ki se je začela leta 2003.

Najboljša ekipa lige NBA je Cleveland, ki je vpisal 14. zaporedno zmago. S 112:100 je premagal Milwaukee Bucks. Vseh pet igralcev začetne peterke Cavs je imelo dvomestno število točk, največ med njimi Max Strus (17). V Dallasu sta se srečala tekmeca, ki se borita za uvrstitev v dodatne kvalifikacije za končnico. Phoenix je bil na koncu boljši s 125:116. Mavericks, ki so po odhodu Dončića izgubili deset od 16 tekem, so zdaj deseti na zahodu z izkupičkom 32-33, Suns pa enajsti s 30-34.