Luka Dončić v zadnji sekundi vrgel zmagovito trojko

Košarkarji Dallasa so ponoči v ligi NBA zmagali na gostovanju v Memphisu s 114:113. Junak tekme je bil slovenski reprezentant, ki je v zadnji sekundi dosegel odločilno trojko za 30. zmago moštva iz Teksasa v sezoni.V izenačeni tekmi je imel Memphis v končnici pri vodstvu s 111:106 že lepo prednost, a je Ljubljančan še enkrat potrdil vse svoje kvalitete. Najprej je s podajo do koša pomagal, nato pa dosegel zadnjih šest točk za svoje moštvo.»Zadnja akcija na tekmi je bila neverjetna,« je po tekmi dejal trener Dallasa in dodal: »Dajte mu žogo v roke. Luka takrat misli, da je možno prav vse.«»Tudi sam sem bil presenečen, ko je šla žoga skozi obroč, in prav to so najlepši občutki,« pa je dodal Dončić.Z 29 točkami je bil Dončić spet najbolj učinkovit igralec na tekmi, temu pa je dodal devet podaj, pet skokov, tekmecem pa je ukradel tudi dve žogi. Porzingis je k zmagi prispeval 21 točk. Pri poražencih je bil s 23 točkami najbolj razpoloženje ob 19 točkah zbral še 15 skokov.Dallas je z zmago na sedmem mestu na zahodu, po prostem večeru pa bo v domači dvorani gostil ekipo iz New Yorka.V slovenskem obračunu večera pa je Denver s 123:106 premagal Miami.je za Denver odigral dobri dve minuti in pol, a je njegova statistika ostala prazna,pa za ekipo s Floride zaradi zdravstvenih težav ni zaigral.Pri zmagovalcih je s 26 točkami in desetimi skoki izstopal., dvojnega dvojčka je s 17 točkami in desetimi skoki dosegel tudije za Miami dosegel 21 točk.Po prostem večeru Denver čaka gostovanje v Houstonu, Miami pa bo serijo gostovanj nadaljeval v Minneapolisu. Na lestvici je Miami na vzhodu na šestem mestu, ki še neposredno vodi v končnico, Denver pa je četrti na zahodu.