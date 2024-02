Luka Dončić za rojstni dan v elitno druščino devetih asov

V nadaljevanju preberite:

Dva zaporedna poraza – gladek v Indianapolisu in dramatičen v Clevelandu – sta neizogibno postavila košarkarje Dallasa pred številne dvome. Toda le 24 ur po neverjetnem in zanje usodnem košu Maxa Strusa prek treh četrtin igrišča so se le ognili izenačenju svojega najdaljšega črnega niza v sezoni lige NBA. V Torontu so zmagali s 136:125 in na najboljši možni način proslavili 25. rojstni dan Luke Dončića.

Ob osebnem jubileju se je slovenski zvezdnik vpisal v elitno druščino devetih asov, ki so prišli do trojnega dvojčka na svoj rojstni dan. Kdo vse je v njej? Do svojega podviga je vendarle ostal zelo ravnodušen, zakaj? Kaj je zagotovil, ko je beseda nanesla na praznovanje njegovega rojstnega dneva? Kot pravi, vse skupaj doživlja na poseben način, kako? Ob Dončićevem prehodu med 25-letnike poglejmo njegovih 25 imenitnih potez v ligi NBA ...