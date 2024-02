Pogrešali Luko Dončića, toda moštvo si je oprtal Klemen Prepelič

V nadaljevanju preberite:

Očitno slovenski košarkarji počnejo nekaj zelo prav, da tudi z močno oslabljeno reprezentanco in omejenim naborom nadomestnih igralcev iz domačih klubov uspešno premagujejo ovire v kvalifikacijah za velika tekmovanja. Za njimi so ogrnjeni krst na olimpijskih igrah in nastopi na štirih od zadnjih petih svetovnih prvenstev, pred njimi že 15. zaporedna vstopnica za eurobasket. Po zmagah nad Ukrajino in Izraelom se jim bo zelo težko izmuznila.

Stvari so tako dozorele, da se nam ni treba pretirano ukvarjati z računicami, temveč lahko umirjeno razmišljamo o predstavah v Kopru. Kaj je dobrega in slabšega prikazala reprezentanca? Kdo se je medtem že opekel? V dvorani Bonifika so slovenski košarkarji dosegli 87,5 točke na tekmo, koliko so jih v prejšnjih kvalifikacijah za EP in SP? Tokratna učinkovitost je nekoliko neenakomerna, koliko igralcev je v povprečju doseglo več kot šest točk in kako se je odrezala slovenska klop? Kaj je bil vendarle glavni kamen spotike?