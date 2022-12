Luka je razžalostil tudi prijatelja Nikolo in Vlatka

V nadaljevanju preberite:

Spored lige NBA je decembra namenil košarkarjem Dallasa kar 17 tekem in vrsto zahtevnih izzivov, vendar so dobro na poti. Mesec so odprli s porazom v Detroitu, nato pa osvojili New York, doma ugnali vodilno moštvo zahodne konference Phoenix in s 116:115 v gosteh preskočili višje uvrščeni Denver pod vodstvom srbskega asa Nikole Jokića. Najboljši igralec zadnjih dveh sezon je še enkrat ostal v senci Luke Dončića.

Dončić je znal na različne načine vplivati tudi na potek tekme in izkoristiti druge člane moštva, kako? Kdo mu je bil v največjo pomoč? Zaradi značilne Dončićeve dominantnosti Dallas sodi med najpočasnejša moštva, kako to občuti?