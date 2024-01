Martić bo poskušal postoriti, kar ni uspelo Pianigianiju

V nadaljevanju preberite:

Zoran Martić je nasledil Gašperja Okorna. Ni pomota, le kratek skok v zgodovino. Takšnih in podobnih naslovov je bilo polno v slovenskih medijih 8. januarja 2018, ko je prišlo do rokade na klopi Petrola Olimpije. Šest let pozneje je Martić znova prevzel krmilo stožiških košarkarjev, le da je tokrat zamenjal Simoneja Pianigianija. Uradno »vsaj do konca sezone«, a vodstvo Cedevite Olimpije poudarja, da bo v primeru uspešnega dela postal nosilec triletnega projekta, za katerega je bil od poletnih mesecev zadolžen neuspešni Italijan.

Zdaj 58-letni Celjan je že tri desetletja povezan z Olimpijinimi košarkarji, zato mu ni bilo težko postaviti »diagnoze« za zdajšnjo zasedbo. Kot pravi, noče izgubljati časa in energije s preteklostjo, a kaj poudarja? V moštvo je nemudoma vrnil Zorana Dragića, kakšne spremembe v igralskem kadru in strokovnem štabu se še obetajo? Kaj bodo poudarki pri njegovem delu? Kako sta Martićev prihod ocenila Davor Užbinec in Vlado Ilievski?