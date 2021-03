Miami brez Dragića še drugič v treh dneh izgubil proti Indiani

Miami zatajil pri metu z razdalje



Košarkarji Miamija so na razburljivi tekmi na Floridi po podaljšku izgubili proti Indiani s 106:109.Moštvo s Floride je tako še drugič v treh dneh moralo priznati premoč istemu tekmecu, tokratni poraz pa je bil že tretji zaporedni.Zgodnja tekma je predstavljala odlično priložnost, da si slovenski navdušenci ogledajo, ki pa ga žal ni bilo v kadru zaradi poškodbe hrbta.Pri Indiani je sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk, največ sta jih dosegla(17) in(16).Pri Miamiju je bil najbolj razpoloženz 29 točkami in 10 skoki,je dodal 21 točk in 15 skokov.V prvem polčasu je ritem narekovala Indiana. Ta je ob zaostanku z 12:15 zrežirala niz 12:2 za vodstvo 24:17, četrtino pa je dobila z 32:26.Miamiju tudi v drugi četrtini nikakor ni stekel met z razdalje, saj so njegovi košarkarji zadeli le tri trojke iz 16 poskusov. Gostje so to znali izkoristiti, po dveh zaporednih trojkahje bilo 50:43, Sabonis je s prostima metoma povišal na 55:47,pa je svoje moštvo oddaljil na +10 (57:47).Indiana je na glavni odmor odšla s prednostjo osmih točk (57:49). Gostje so trojke metali 8-22, Miami pa zgolj 3-18.Tretja četrtina je prinesla prebujenje domačinov. Ti so na krilih sedmih točk Bama Adebaya uprizorili niz 9:0 za minimalno vodstvo (58:57), razpoloženi Adebayo pa se je med drugim izkazal s silovitim zabijanjem prek Domantasa Sabonisa.Pri Miamiju so nato Adebayu ponudili nekaj počitka, to pa je bila voda na mlin Indiane, ki je dosegla zadnjih sedem točk in pred zadnjo četrtino vodila z 79:70.Gostje so zadnjo četrtino začeli s košemaza prednost enajstih točk (83:72), Miami pa je s pomočjo petih zaporednih točk Adebaya zaostanek zmanjšal na tri (80:83).Dobrih šest minut pred koncem je bil Miami še vedno tri točke zadaj, ko je pri gostih stvari v svoje roke vzel LaVert in nanizal pet točk zapored za lepšo prednost 92:84.Sledila je infarktna končnica. Za Miami sta zadelain Adabayo za zaostanek točke (97:98), Jimmy Butlerpa 12 sekund pred koncem izsilil prekršek za prosta meta. A zadel je le enga in rezultat poravnal na 98:98. Indiana je imela zadnji napad v rednem delu, a je LaVert zgrešil in sledil je podaljšek.V tem je Miami dosegel prvih pet točk, nato pa je Indiana odgovorila s trojkamaza 104:103. Ko je bil pri metu za tri točke uspešen še Brogdon, so se stvari dodatno poslabšale za Miami (103:107). A Adebayo še ni rekel zadnje, zabil je pod prekrškom in dodal še prosti met, na žalost Miami pa je na drugi strani zadel LaVert in odločil zmagovalca.Miami Heat : Indiana Pacers 106:109 * po podaljšku (Adebayo 29, Butler 21, Dragić ni igral zaradi poškodbe hrbta; Sabonis 17, Turner 16)Houston Rockets : Oklahoma City Thunder (19)Denver Nuggets : New Orleans Pelicans (20)Boston Celtics : Orlando Magic (20.30)