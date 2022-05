Milwaukee je takoj pokazal, kdo je prvak

Z dvobojem med Bostonom in Milwaukeejem se je začel drugi krog končnice v ligi NBA. Prvaki Bucks so prvo tekmo dobili s 101:89. Ob zmagi se je najbolj izkazal Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel trojni dvojček s 24 točkami, 13 skoki in 12 podajami.

Antetokounmpo sicer ni bil posebej razpoložen pri metu iz igre (9:25), a je ob zgoščeni obrambi v raketi ob prodorih večkrat našel proste soigralce. Obenem je postal sploh prvi košarkar Milwaukeeja, ki je v končnici zabeležil drugi trojni dvojček v karieri.

Še točko več od grškega zvezdnika je sicer pri prvakih dosegel Jrue Holiday, pod košema je pobral še deset žog. Pri Bostonu je 21 točk dosegel Jayson Tatum (6:18 iz igre), še nekoliko slabše je iz igre metal Jaylen Brown (4:13), medtem ko se je poškodoval najboljši obrambni igralec rednega dela lige NBA Marcus Smart.

Boston je nazadnje vodil na začetku druge četrtine, potem pa je Milwaukee prevzel pobudo in si do polčasa nabral deset točk naskoka. Prednost je nato zanesljivo držal in v zadnji četrtini po +17 predčasno odločil dvoboj v svojo korist.

Milwaukee je iz igre metal 41-odstotno, od tega 35,3 za tri točke, medtem ko je Boston zadel le tretjino svojih metov (28:84). Gostje so bili boljši v skoku (66:54), izgubili pa so pet žog manj (13:18).

V vzhodni konferenci se bodo poleg Bostona in Milwaukeeja merili še košarkarji Miamija in Philadelphie, prva tekma bo v torek ponoči. Pri 76ers bo na prvih dveh tekmah manjkal Joel Embiid, ki si je v prvem krogu proti Torontu zlomil desno arkado.

Na zahodu bo Dallas slovenskega asa Luke Dončića prvič izzval najboljše moštvo rednega dela sezone Phoenix v noči s ponedeljka na torek. Drugi par je Memphis – Golden State, ki je na sporedu danes zvečer.