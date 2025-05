Dončićev znanec Edwards spet v igri za finale lige NBA

V ligi NBA se bolj bližajo vrhuncu dramatične sezone, v kateri je ostalo v igri za prvaka le še štiri ekipe. Košarkarji Minnesote so na tretji tekmi finala zahodne konference lige NBA v domači dvorani premagali Oklahomo s 143:101 in se uspešno vrnili v boj za napredovanje. Volkovi so pokazali drugačen obraz kot na uvodnih tekmah in v boju na štiri zmage zaostanek za tekmecem znižali na 1:2.

Ključ do zmage je bila uspešna igra v obrambi, pri čemer so volkovi najboljšega igralca Oklahome, novopečenega MVP lige NBA Shaija Gilgeous-Alexandra, omejili na le 14 točk. »Dobili smo udarec v usta,« je po tekmi priznal kanadski zvezdnik Gilgeous-Alexander. »Ko dobiš udarec, je najpomembneje, kako se pobereš in vrneš v igro. Gre za odziv. To je zdaj naš naslednji izziv. «

Edwards opozarja pred evforijo

Minnesota je tekmo začela udarno in že ob koncu prve četrtine prišla na 20 točk prednosti (34:14), ob odmoru pa že na 31 točk (72:41). Domači volkovi so jurišali na krilih njihovega vodilnega igralca Anthonyja Edwardsa, katerega se iz končnice na žalost dobro spomnijo tudi Luka Dončić in soigralci. Edwards je dosegel 30 točk; zadel je 12 od 17 metov, od tega pet od osmih z velike razdalje.

Anthony Edwards v akciji FOTO: David Berding/AFP

»Bil sem zelo vesel fizičnega pristopa in energije, ki smo ju prinesli na tretjo tekmo,« je dejal Edwards. »Ko zaostajaš z 0:2, gre le za pristop in mi smo tokrat na parket prinesli veliko energije.« Poleg Edwardsa, ki je dodal še devet skokov in šest podaj, je še šest igralcev Minnesote vpisalo vsaj deset točk. Prebudil se je tudi Julius Randle, ki jih je k zmagi dodal 24.

Kljub uspehu na tretji tekmi Edwards opozarja pred evforijo. »Vem, da so vsi veseli naše zmage, vendar se zavedamo, da Oklahoma ne bo kar vrgla puške v koruzo. Na četrto tekmo bo prišla pripravljena na boj. Mi moramo poskusiti preseči njihovo energijo in doseči zmago,« je dejal Edwards in obljubil: »Pripravljeni bomo.«

Zmaga pomeni tudi rekord volkov po doseženih točkah v končnici v njihovi klubski zgodovini. Zmaga je bila za Minnesoto pravzaprav nujna, saj doslej še nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi zaostanka z 0:3 v dvoboju končnice. Četrta tekma bo v ponedeljek v Minneapolisu, peta sledi v sredo v Oklahomi. Zmagovalec zahoda se bo v finalu lige NBA pomeril z Indiana Pacers ali New York Knicks. Indiana ta čas na vzhodu vodi z 2:0 v zmagah.