Mirna roka Nikolića in prebujeni Robinson za veliko zmago Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so premagali Hapoel Jeruzalem s 74:70 in prišli do devete zmage v evropskem pokalu. V četrtek proti Lietkabelisu.

Galerija Cedevita Olimpija Foto Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so se z zmago nad Hapoelom iz Jeruzalema zavihteli na drugo mesto skupine B v evropskem pokalu. Za slavje s 74:70 v bolgarskem Samokovu, kjer Hapoel igra domače tekme, sta bila v končnici tekme najbolj zaslužna prebujeni Devin Robinson (15 točk) in Aleksej Nikolić (16), ki je v zadnji minuti s šestimi zadetimi prostimi meti tekmo odločil v ljubljansko korist. »Obramba je bila ključna, želeli smo od igre odrezati njihove organizatorje igre in to nam je uspelo. Igrali smo z dobro energijo, bilo je težko, a smo dokončali delo,« je deveto zmago v evropskem pokalu komentiral Robinson. Izpostaviti velja dobro predstavo Joana Beringerja, ki je v slabih 20 minutah na parketu zbral 8 točk in 11 skokov, od tega šest v napadu, predvsem v prvem polčasu je Olimpija po zaslugi drugih priložnosti držala priključek z Izraelci. Joan Beringer se je dobro boril pod košem. FOTO: Cedevita Olimpija Obe moštvi sta bili nerazpoloženi pri metu iz igre, Olimpija je za dve metala le 35-odstotno, ključen ob uspehu je bil tokrat skok, Ljubljančani so ga dobili z 49 proti 35. Ljubljančane nov preizkus v evropskem pokalu čaka že v četrtek, ob 18.30 bodo odigrali zaostalo tekmo z Lietkabelisom (4-10). Hapoel Jeruzalem – Cedevita Olimpija 70:74 (13:16, 19:17, 18:16, 20:25)

Harper in Smith 16; Lemar 17 (4/8 za tri), Nikolić 16 (prosti meti 8/8), Robinson 15 (7/14 za dve).