V tekmi s 33 trojkami dve preveč skozi obroč Dallasa

V tekmi s kar 33 zadetimi meti za tri točke je Luka Dončić zbral 23 točk, 7 skokov in 11 asistenc za Dallas, slabo minuto in pol pred koncem obračuna je Bojan Bogdanović s trojko iz kota popeljal Utah v vodstvo s 110:107, Dončić pa je s prepoznavnim korakom nazaj z razdalje zgrešil dvakrat zapored v zadnji minuti. S polaganjem je nato tekmo v korist svojega moštva odločil Rudy Gobert 11,1 sekunde pred koncem.

Dwight Powell se je v gostujoči zasedbi izkazal z rekordom sezone (22 točk). Nova obraza v moštvu, Spencer Dinwiddie in Davis Bertans, sta se ustavila pri 20 oziroma 17 točkah, medtem ko jih je v Salt Lake Cityju Bogdanović zbral 18, Mike Conley pa 15. Gobert se je izkazal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 17 skokov) in tremi blokadami, Utah je iz igre metal 54-odstotno (40:74), v prvem polčasu je bil odstotek še nekaj višji (57 %).

A šepala je obramba, zato je Dallas ostajal blizu in z desetimi zadetimi meti za tri točke (skupno pa iz igre v prvem polčasu 25:45) tudi povsem v igri za zmago. Utah je samo v tretji četrtini šestkrat zadel z razdalje in povedel z 88:84, ko sta zaporedoma za tri točke zadela Danuel House mlajši in Mitchell za niz 13:3. V začetku zadnje četrtine je Utah vodil že z 92:86, nato pa je sledil niz Mavericks (10:0) in preobrat za vodstvo 96:92 po trojkah Bertansa in Dinwiddieja, a vodstva do konca obračuna niso zdržali.