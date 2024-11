Dončićevih 34 točk in 15 asistenc premalo za zmago proti Indiani

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA tretjič izgubili. Tokrat so morali na domačem parketu priznati premoč ekipi Indiana Pacers, ki je slavila s 134:127. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob tem dosegel 34 točk in 15 asistenc.

Dallas ima ob štirih zmagah zdaj tri poraze in je malce bolj oddaljen od vrha zahodne konference. Na čelu je še naprej neporažena zasedba Oklahoma City Thunder (7-0).

Za varovance Jasona Kidda je po večer prej najboljši obrambni predstavi sezone prišla doslej najslabša, najbolj pa se je Dallasu poznala odsotnost Derecka Livelyja. Potem ko so Orlandu Teksašani dovolili vsega 85 točk, je tokrat Indiana, sicer ena boljših napadalno usmerjenih ekip, dosegla kar 134 točk.

Moštvo, ki ga vodi nekdanji trener Dallasa Rick Carlisle, je udarno začelo, povedlo s 15:2, a so gostitelji nato zaigrali bolje. Nekajkrat so na tekmi vodili, izid pa je bil nazadnje poravnan pri 116:116 globoko v zadnji četrtini. Nato je sledil delni izid 8:0 v korist Pacers za predčasno odločitev.

Indiana Pacers so dosegli tretjo zmago v sezoni. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con

Dončić je na parketu prebil 42:21 minute in dosegel 34 točk. Znova ni bil najbolj natančen pri metu iz igre (9/24), a je popravil met za tri točke (4/10). S črte prostih metov je zadel 12 od 15 metov. Dvoboj je končal s 15 podajami, največ to sezono, sedmimi skoki ter po dvema ukradenima in izgubljenima žogama.

»Mislim, da je bila naša obramba slaba. Včeraj je bila izjemna, danes pa smo tekmecem pustili preveč. Ritem je bil visok, igra hitra, s čimer se je težko spopasti drugo noč zapovrstjo,« je po tekmi dejal Dončić, ki letos v povprečju dosega 28 točk, 8,5 skoka in 6,3 podaje na tekmo.

»Menim, da nas je 'ubil' Turner. Videti je bilo, kot da ga ne moremo ustaviti. Morali bi opraviti boljše delo. Vemo, da rad meče, tu je doma in zato želi pripraviti šov« je še o zvezdniku Indiane pod košem dejal slovenski as.

Pri Dallasu je 27 točk dosegel Kyrie Irving, 20 pa jih je s klopi dodal Naji Marshall. Pri gostih so izstopali Myles Turner s 30 točkami in 11 skoki, Tyrese Haliburton s 25 točkami in 12 podajami ter Pascal Siakam s 23 točkami. Skupaj je omenjena trojica iz igre zadela 30 od 49 metov.

Dallas bo vnovič na delu v noči s srede na četrtek, ko bo gostil Chicago Bulls.

Denver Nuggets, za katere tudi tokrat priložnosti za igro ni dobil drugi slovenski košarkar v ligi NBA Vlatko Čančar, so s 121:119 premagali Toronto Raptors. Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček z 28 točkami, s 14 skoki in 13 podajami.