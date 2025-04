Snoop Dogg razložil, kako bosta Dončić in LeBron dobila prstan

Eden najbolj znanih navijačev košarkarjev Los Angeles Lakers je ameriški raper Snoop Dogg. Bil je eden prvih, ki je izrazil dobrodošlico Luki Dončiću, ko je po šokantni menjavi prišel iz Dallasa k Jezernikom. Predstave slovenskega asa so še okrepile navdušenje glasbenika, ki je bil ambasador ameriške reprezentance na olimpijskih igrah v Parizu.

Medtem ko se končnica v ligi NBA segreva, je 53-letni Snoop Dogg v pogovorni oddaji First Take na ESPN predstavil zanimivo teorijo, kako bi Lakers lahko prišli do 18. naslova, s katerim bi se izenačili z Boston Celtics.

Pomembno vlogo pri tem bi imeli mestni tekmeci Los Angeles Clippers. Pričakuje namreč, da bodo v prvem krogu izločili Denver, potem pa Oklahomo ter tako olajšali pot Lakersom do velikega finala. »Naši mali bratje bodo zmogli,« Snoop Dogg meni, da bodo Clippers opravili svoj del naloge. Trenutni izid z Denverjem Nikole Jokića in Vlatka Čančarja je 1:1, tretja tekma bo danes ponoči v Los Angelesu.

Luka Dončić in LeBron James sta vzpostavila šampionsko kemijo. FOTO: Harry How/AFP

Za Snoop Dogga je letošnja končnica več kot košarka, piše se zgodovina, saj LeBron James pri 40 lovi še en šampionski prstan, Dončić pa si želi dokazati, da sodi med velike fante. Toda zvezdnika bosta morala najprej preskočiti Minnesoto, saj je izid v seriji 1:1, tretja in četrta tekma pa bosta v soboto in nedeljo v Minneapolisu. Zmagovalec se bo zatem pomeril z boljšim v dvoboju Golden State vs. Houston Rockets.

Zadnja predstava Jezernikov, ko so z dobro obrambo ter pravo kemijo med Dončićem (31 točk) in Jamesom (21 točk, 11 skokov) ukrotili Volkove s 94:85, je spodbudna.

Snoop Dogg si je leta 2020, ko so Lakers bili nazadnje prvaki, na roko tetoviral začetnici Kobeja Bryanta, ki je tragično umrl na začetku istega leta.