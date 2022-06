Novaković po devetih sezonah zapušča klop Rogaške

»Na in ob parketu je bil Damjan Novaković del Košarkarskega kluba Rogaška kar 15 let! Na klop članske ekipe je sedel pred začetkom sezone 2013/14, kot najuspešnejši trener v klubski zgodovini je člansko ekipo dvakrat popeljal v finale državnega prvenstva, kar osem let zaporedoma pa je bila Rogaška udeleženec lige za prvaka,« so pri Rogaški zapisali na spletni strani.

Predsednik kluba Kristijan Novak se je Damjanu Novakoviću zahvalil za vse, kar je dal klubu.

»Z njegovim prihodom se je klub po turbulentnih prvih dveh prvoligaških sezonah, ko smo menjali kar štiri trenerje, stabiliziral in redno uvrščal v ligo za prvaka. V klub je prinesel izkušnje, znanje in ambicije, prav zaradi slednjih se je klub preizkusil in igral vidno vlogo tudi v mednarodnem okolju (Alpe Adria Cup in ABA Liga 2),« je dodal.