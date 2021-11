Novost v Torontu: Dragić tokrat odsoten zaradi osebnih razlogov

Močno oslabljeni Toronto je kljub 27 točkam Freda VanVleeta izgubil še 12. tekmo v sezoni. Ekipa Raptors je v nedeljo popoldne sporočila, da bo Goran Dragić, ki že tako igra zelo malo, manjkal zaradi reševanja osebne zadeve, roka njegovemu povratku pa niso postavili. Že tako sta manjkala OG Anunoby in Khem Birch (oba šestič zapored), nato sta odpadla še branilca Gary Trent mlajši in Dragić.

Marcus Smart je za zmago Bostona prispeval 21 točk, Al Horford pa 17 točk in 11 skokov. Kelti so prekinili niz dveh porazov in se pobrali po boleči »ničli« proti San Antoniu, ki jih je nedavno ugnal z nizom 0:15 v zaključku tekme. Josh Richardson je prispeval 18 od 32 točk gostujoče klopi, Jaylen Brown je dosegel 16, Grant Williams pa še točko manj za izboljšanje sezonskega razmerja zmag in porazov na 11:10. Jayson Tatum je z metom 2:16 dosegel le osem točk, a s sedmimi skoki in sezonskim rekordom 10 asistenc zakrpal strelsko vrzel, medtem ko je Richardson, ki ga je še nedavno zdelala bolezen, uspešno nadomestil odsotnost rahlo poškodovanega Dennisa Schröderja (gleženj).

»To ni bil njegov najboljši strelski večer, toda 10 asistenc? To vsakič vzamemo,« ga je pohvalil gostujoči strateg Ime Udoka. »Naš odziv (po tekmi s San Antoniom, op. a.) dokazuje rast. Vem, da to veliko govorimo, a to drži,« je dodal Smart. Pri Torontu so bili poleg VanVleeta strelsko uspešni še Scottie Barnes (21), Pascal Siakam (18) in Svi Mykhailiuk (12). To je bil že šesti poraz za Kanadčane na zadnjih osmih tekmah, njihovo razmerje zmag in porazov zdaj znaša 9:12.

Za praznike bodo doma

»Uspelo jim je nekaj akcij, nam pa nekako ni uspevalo v obrambi, a sem precej ponosen na naš trud,« se je glasil komentar trenerja Toronta Nicka Nursa. Boston je bil skoraj nezgrešljiv s črte prostih metov (29:31). Dragić je od 25. oktobra za Toronto odigral le eno tekmo, njegovo povprečje na petih dvobojih, ki jih je odigral po selitvi iz Miamija, je 8,0 točke in 1,8 asistence. V domači dvorani bodo prvaki iz leta 2019 sicer odigrali kar 12 od zadnjih 15 tekem letošnjega leta.

Osmo zaporedno zmago so vknjižili Golden State Warriors, jezni Stephen Curry, ki je dobrih devet minut pred koncem tekme dobil tehnično napako, je v Staples Centru v zaključku dvoboja dosegel 11 od svojih 33 točk za zmago nad LA Clippers (105:90).

»Nabral se je cel kup čudnih reči. Vse to je pripeljalo do tega, da sem mislil, da sem izsilil osebno napako. Brez dvoma je to podžgalo mene in ekipo. Po tem je bil čas, da sem mojo energijo usmeril v spravljanje žoge v koš,« je po tekmi dejal Curry, ki se je izkazal z rekordom sezone – šestimi ukradenimi žogami –, poleg tega pa še s šestimi asistencami in petimi skoki. Trener Steve Kerr je vse skupaj komentiral z besedami, da tako jeznega Curryja po dvoboju s Teranceom Mannom še ni videl. Takrat je Golden State vodil z 79:70, sledil je niz 21:7 v nekaj manj kot petih minutah, ko je Curry trikrat zadel z razdalje in izven ravnotežja 5:20 minute pred koncem pokončal domačine.

Otto Porter mlajši je prispeval 18 točk in 10 skokov, Jordan Poole je dodal 17 točk za Warriors, ki so pred težko pričakovanim obračunom s Phoenix Suns (17:3) izboljšali izkupiček na 18:2. Phoenix, poraženi finalist minule sezone, je dobil zadnjih 16 tekem. Paul George je za Clippers dosegel 30 točk, Eric Bledsoe in Marcus Morris pa vsak po 13. To je bil sicer šele tretji poraz na zadnjih 11 domačih tekmah za ekipo, ki je v zadnjih dveh letih obakrat premagala Dallas Mavericks v prvem kolu končnice. Sinoči so možje iz mesta angelov izgubili kar 25 žog, ki so jih Warriors pretvorili v 31 točk.

Sedmič zapored so slavili branilci naslova Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo je s 26 točkami in 13 skoki pomagal jelenom do prepričljive zmage nad Indiana Pacers s 118:100. Ob polčasu je bila razlika sicer le pet točk, v tretji četrtini (39:27), ko je Jrue Holiday dosegel 11 od svojih 23 točk, pa je nastala ključna razlika.

»Igramo skupaj in vsi prispevajo. Bilo je zabavno. Kar smo preživeli lani, je imelo ogromen vpliv. Vemo, da lahko kadarkoli začnemo niz,« je bil zadovoljen Holiday. Bucks so sezonski izkupiček popravili že na 13:8, v zadnjih štirih tekmah (štiri zmage) ima Holiday povprečje 19,7 točke, proti Indiani je dodal še devet asistenc in sedem skokov. Bobby Portis je dodal 15, Khris Middleton in Pat Connaughton pa vsak po 14 točk, medtem ko je v domačem Indianapolisu George Hill za jelene zbral 13 točk. Za ekipo nekdanjega trenerja Dallasa Ricka Carlisla je Caris LeVert izkazal z rekordom sezone, 23 točkami, Malcolm Brogdon je prispeval 16 točk.

Nedeljski izidi:

Toronto Raptors : Boston Celtics 97:109

(Gorana Dragića ni bilo v ekipi.)

Los Angeles Clippers : Golden State Warriors 90:105

Indiana Pacers : Milwaukee Bucks 100:118

Memphis Grizzlies : Sacramento Kings 128:101

Los Angeles Lakers : Detroit Pistons 110:106