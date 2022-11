Obetavno so začeli, toda zmaga jim je znova pobegnila iz rok

V nadaljevanju preberite:

Od 12. oktobra do sinoči so šli košarkarji Cedevite Olimpije štirikrat na led v evropskem pokalu, v veliki meri zaradi višje sile, malo po lastni krivdi. Tudi v petem poskusu so nastopili oslabljeni in se borili po najboljših močeh. Niso pa znali unovčiti nakopičenih izkušenj in šibkih točk nasprotnega moštva. Prometej Slobožanske je resda vse prej kot slab, a ne more prikriti težav zaradi vojne v Ukrajini in začasnega domovanja v Latviji, v Ljubljani pa je vendarle prišel do prve evropske zmage v tekmečevi dvorani v zgodovini kluba.

Koliko zdravih mož je imela na voljo Cedevita Olimpija po novih težavah? S kakšnim načrtom se je lotila Prometeja? Kaj se je dogajalo po obetavnem začetku? Koliko nevarnih strelcev je imela in kako se je odrezala obramba gostiteljev v drugem polčasu?