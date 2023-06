Odličen trener, slab selektor

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je selektor slovenskih košarkaric Georgios Dikaioulakos pred evropskim prvenstvom izločil zadnjih deset let najboljšo igralko Niko Barić, je veliko tvegal. In se uštel. Grk je imel pred dvema letoma, ko je zamenjal Damirja Grgića, dobra priporočila, veljal je za zelo uspešnega in strokovnega trenerja. Toda biti trener v klubu ali selektor sta dve različni vlogi. Bi se lahko razpletlo drugače, če bi Dikaioulakos vlekel selektorske poteze in ne trenerske?