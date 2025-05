Nikola Jokić ob rojakom prijaznih urah po podvig sezone

Nedeljski večer v ligi NBA je rezerviran za tekmo Oklahome in Denverja. Najboljše moštvo rednega dela bo ob 21.30 gostilo izzivalce z Nikolo Jokićem na čelu, ki bodo poskušali pripraviti še četrto presenečenje. Zmagovalec gre v finale Zahoda, poraženec pa na poletni odmor.

Pred začetkom končnice je Denverju malokdo pripisoval možnosti, da se prebije v konferenčni finale, a je bila to računica brez izvrstnega Jokića. Srbski center je po slabšem začetku serije stopil na plin in igra izjemno košarko, čeprav obramba Oklahome počne vse, kar je v njihovi moči, da bi ga ustavila. Jokić je v tej seriji dobil za celo končnico udarcev v rebra, trebuh in obraz, a se ne pritožuje. »Takšna je končnica, prilagoditi se je treba kriteriju in ga izkoristiti v svoj prid,« pravi srbski reprezentant.

Miniature Jokića pod košem bodo v prijaznem terminu lahko spremljali tudi ljubitelji košarke v Evropi, tekma se bo začela ob 21.30. Takrat se bo začela »štartna procedura«, skok za prvo žogo pa najbrž kakšnih 10 minut kasneje. V konferenčnem finalu so že košarkarji Minnesote, znana sta tudi finalista Vzhoda, za pot v veliki finale se potegujeta New York in Indiana.