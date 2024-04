Olajšanje za Krko, izpadel ne bo nihče, prihaja Dubaj

Vodstvo regionalne košarkarske lige Aba je sporočilo, da je sprejelo določitev o širitvi lige v sezoni 2024/25. Po novem bo v njej 16 klubov namesto dosedanjih 14, po letošnji sezoni ne bo izpadel noben udeleženec, novinec pa bo košarkarski klub iz Dubaja.

Kot so zapisali na spletni strani tekmovanja, so na skupščini tekmovanja, ki so jo danes izvedli na daljavo prek spletne aplikacije, sklenili, da bo od sezone 2024/25 do 2029/30 v njej nastopalo 16 ekip.

Poleg tega so dvignili mejo števila udeležencev iz posamezne države, doslej je bila omejitev pet klubov iz ene države, po novem bo ta številka šest.

Po odločitvi o širitvi bo sestava lige Aba za naslednjo sezono (2024/25) takšna: v njej bo ostalo vseh 14 udeležencev iz sezone 2023/24, zmagovalec lige Aba2 v tej sezoni ter novinec, košarkarski klub Dubaj.

To pomeni, da bosta tudi v naslednji sezoni v tem tekmovanju vsaj dva slovenska kluba, letošnja udeleženca Cedevita Olimpija in Krka. Novomeščanom je sicer, če ne bi prišlo do širitve, grozil izpad, saj so krog pred koncem rednega dela na zadnjem mestu.