Partizan ni bil kos Olimpiji z razpoloženim Blažičem

Olimpija hitro do dvomestne prednosti, v ključnih trenutkih blestel kapetan

Liga ABA, 17. kolo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi ABA dosegli peto zaporedno, potem ko so na derbiju 17. kola v Stožicah opravili s Partizanom (78:65).V ljubljanski vrsti je znova blestel. Kapetan zmajev, ki je pred dnevi prejel naziv najkoristnejšega igralca tedna v evropskem pokalu, je tokrat dosegel 28 točk, 5 skokov in 3 asistence (statistični indeks 30).Pri Partizanu je bil najboljši strelecs 15 točkami.Zmaji so odlično začeli tekmo in po manj kot štirih minutah povedli z dvomestno prednostjo (13:3), ki so jo zadržali do konca četrtine (22:18), ob glavnem odmoru pa so imeli še tri točke zaloge (40:37).V tretji četrtini je Partizan igral bolje in po zaslugi niza 13:8 prvič povedel (50:48), Olimpija pa je odgovorila s trojkoin tremi točkami Jake Blažiča za vodstvo (54:50).Kapetan zmajev se ni ustavil le pri tem, v ključnih trenutkih je prevzel odgovornost in v končnici četrtine dosegel zadnjih 11 točk svojega moštva za prednost sedmih točk (62:55).V zadnji četrtini je svoj delež prispeval še, ki je vknjižil osem zaporednih točk, Olimpija pa je imela že 16 točk zaloge (71:55), odpor Partizana je bil dokončno zlomljen.Olimpijo prihodnji teden čakata dve gostujoči tekmi, v sredo bo v evropskem pokalu igrala proti Bourgu, v soboto pa v ligi ABA pri Budućnosti.Cedevita Olimpija - Partizan 78:65 (22:18, 18:19, 22:18, 16:10)Blažič 28, Perry 14, Hopkins 10; Jaramaz 15, Paige 11, Perkins 10