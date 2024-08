Američani potrdili vlogo favoritov, solze francoskega mladeniča

Ameriški košarkarji so upravičili vlogo favoritov ter si priigrali še peti zaporedni in skupno že 17. naslov olimpijskih prvakov. V velikem finalu turnirja v Parizu so po hudem boju z 98:87 (72:66, 49:41, 20:15) strli odpor Francozov.

Izbranci selektorja Steva Kerra so vodili tako rekoč vso tekmo (največ za 14 točk), toda gostitelji so jim bolj ali manj ves čas dihali za ovratnik. Ko se je v zadnji četrtini že zdelo, da bi lahko Francozi na krilih svojih glasnih navijačev v nabito polni dvorani Bercy nadomestili zaostanek, pa je »žogo v roke« vzel Stephen Curry in z zaporednimi trojkami odpeljal reprezentanco ZDA spet na varno razdaljo. Skupaj je dosegel 24 točk (z izvrstnim metom za tri točke: 8:12), s katerimi je pomagal postaviti stvari na svoje mesto.

Victor Wembanyama ni skrival razočaranja. FOTO: Aris Messinis/AFP

Devin Booker in Kevin Durant, ki je s četrto zlato kolajno na olimpijskih igrah postal najuspešnejši košarkar v zgodovini največje športne prireditve, sta k zmagoslavju dodala po 15 točk, le eno manj pa je zbral LeBron James. Najboljši strelec tekme je bil sicer domači velikan Victor Wembanyama, ki je dosegel 26 točk. Po bolečem porazu 20-letni Francoz ni skrival velikega razočaranja, saj ni mogel v sebi zadržati solz žalostink.

ZDA – Francija 98:87 (72:66, 49:41, 20:15) Dvorana Bercy, gledalcev 12.121, sodniki: Conde (Španija), Anaya (Panama), Liszka (Poljska).

ZDA: Curry 24, Edwards 8, James 14 (1:1), Durant 15 (2:2), Tatum 2, Embiid 4 (4:4), Holiday 6, Adebayo 2, Davis 8, Booker 15 (1:1).

Francija: Batum 5, Yabusele 20 (7:10), Cordinier (0:2), Fournier 8, De Colo 12 (1:1), Lessort 5 (1:2), Gobert 2, Wembanyama 26 (1:2), Strazel 3, Coulibaly 6.

Prosti meti: ZDA 8:8, Francija 10:17.

Met za dve točki: ZDA 18:31, Francija 25:41.

Met za tri točke: ZDA 18:36 (Curry 8, Durant 3, Booker 2, Holiday 2, Edwards 2, James), Francija 9:30 (Wembanyama 3, Fournier 2, Strazel, Yabusele, Batum, De Colo).

Skoki: ZDA 37 (26 + 11), Francija 33 (20 + 13).

Osebne napake: ZDA 17, Francija 16.

»Razliko je naredil Steph, ki je bil neverjeten. Toda vse čestitke si zaslužijo tudi Francozi, ki so se borili do zadnjega. Ko smo že mislili, da smo jim pobegnili, so se nam znova približali. Zlepa se niso vdali,« je črto pod zaključni dvoboj potegnil Kerr.

Bronastih kolajn so se veselili Srbi, ki so v tekmi za tretje mesto s 93:83 (72:63, 46:38, 30:21) premagali svetovne prvake Nemce. V idealno peterko olimpijskega turnirja v Parizu so izbrali Američana Stephena Curryja in LeBrona James, ki je prejel priznanje za najboljšega igralca OI, Francoza Victorja Wembanyamo, Srba Nikolo Jokića in Nemca Dennisa Schröderja.