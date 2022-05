Po visokem porazu Domžalčanov v Podčetrtku bo odločala tretja tekma

Z zmago v svoji dvorani so varovanci Davorja Brečka izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo na sporedu v petek ob 18. uri v Domžalah. Domači košarkarji so po zaslugi zelo razpoložene prve peterke – tudi tokrat rezervisti vso tekmo niso dosegli niti točke – že v prvem polčasu storili velik korak z zmagi. Polčas so dobili s 16 točkami, čeprav sprva ni kazalo na prevlado Podčetrtanov.

Helios je namreč po sedmih minutah še vodil s 15:14, nato pa je sledil delni izid 11:0 za konec prve četrtine. Tudi v drugi so se varovanci Dejana Jakare še dobre tri minute pred polčasom približali na vsega šest točk, nato pa so domači košarkarji prednost občutno povišali še z nizom 16:6.

Terme Olimia : Helios Suns 85:65 (67:47, 50:34, 25:15) Športna dvorana Podčetrtek, gledalcev 462, sodniki: Krejić (Kranj), Vučković (Maribor), Lapanović (Novo mesto). Terme Olimia: Muratović 20, Strnad 15 (2:5), Williams 25 (1:3), Čebular 17, Atanacković 8. Helios Suns: Ferme 15 (2:2), Mirtič 4, Ervin 15 (0:2), Oman 4 (1:2), Prepelič 10 (1:2), Bratec 10, Pašaljić 2, Šantelj 5. Prosti meti: Terme Olimia 3:8, Helios 4:8. Met za tri točke: Terme Olimia 6:25 (Muratović 2, Williams 2, Strnad, Čebular), Helios 11:28 (Ferme 3, Ervin 3, Bratec 2, Oman, Prepelič, Šantelj). Osebne napake: Terme Olimia 10, Helios 16. Pet osebnih: /.

Po odmoru domači niso popuščali, največ pa so vodili za 23 točk po trojki Nedžada Muratovića ob koncu tretje četrtine (65:42). Gosti so se v vsega treh minutah zadnje četrtine sicer približali na 10 točk, s trojko za 77:62 pa je zadnji poskus vrnitve Domžalčanov ustavil Nejc Strnad.

Pri Termah Olimia so izstopali Oshowen Williams s 25, Muratović z 20, Sandi Čebular s 17 in Strnad s 15 točkami. Pri gostih sta bila s 15 točkami najbolj učinkovita Tadej Ferme in Carlbe Ervin. Domači so iz igre metali 56-, za dve točki pa kar 71-odstotno. Po hitrih protinapadih so dosegli kar 18 točk več od gostov. Tudi v raketi so Podčetrtani povsem nadigrali Domžalčane s kar 58:22.