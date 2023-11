Po začetnih težavah vendarle strle bolgarski oreh

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 z 78:63 (14:17, 35:36, 62:52) premagala izbrano vrsto Bolgarije. Po uvodnem gostujočem porazu proti favorizirani Madžarski (51:70) so tako naše igralke na Kodeljevem vpisale prvo zmago. Bolgarke, ki so za uvod doma izgubile s Finkami (65:75), so doživele še drugi poraz.

Tekma je bila za Slovenke v »lovu« na peti zaporedni nastop na EP zelo pomembna, saj se na prvenstvo stare celine uvrstijo zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Bolgarke, ki so na treh uradnih medsebojnih obračunih premagale Slovenijo le na prvem 2013, so bile v prvem polčasu zahtevne tekmice, nato pa so gostiteljice le prevzele pobudo.

Tako kot proti Madžarkam je bila Eva Lisec spet prvo ime dvoboja z 28 točkami, sedmimi skoki, štirimi asistencami in tremi ukradenimi žogami. Zala Friškovec je dodala 17 točk (met za tri točke 5:12, šest podaj in pet skokov), Tina Jakovina pa 11. Pri Bolgariji je s 25 točkami izstopala Borislava Hristova, 15 jih je pristavila Karina Konstantinova.

»V prvem polčasu smo bili zelo počasni, pasivni. Nismo imeli energije in velikokrat smo za to plačali davek v obrambi in napadu. Za nas je bilo med premori in polčasom najpomembnejše, da si zbistrimo misli in se zberemo, ker prej nismo bili. V drugi polčas smo se vrnili z načrtom, ki smo mu sledili, in vse je delovalo, kot smo si želeli. Verjamem, da je slika ekipe iz drugega polčasa resnična slika te reprezentance, in ne tista, ki smo jo prikazali v prvem,« je po tekmi ocenil selektor Georgios Dikaiulakos.

»Začele smo zelo mehko, premehko. Bolgarkam smo pustile, da so počele, kar so si želele. Potem pa smo se začele zavedati, da moramo zmagati, če želimo ohraniti možnosti za preboj na evropsko prvenstvo. Naredile smo korak proti temu in na koncu zmagale,« je povedala prva strelka večera Eva Lisec.

Kvalifikacijski cikel se bo nadaljeval šele novembra 2024. Takrat se bodo slovenske košarkarice najprej v gosteh pomerile s Finsko, nato pa še doma z Madžarsko. Konec kvalifikacij bo februarja 2025.