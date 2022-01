Po zaušnici Dallas spet v zmagovitih tirnicah, trojni dvojček Dončića

Dan po visokem porazu pri Golden State Warriors s 95:130 so košarkarji Dallas Mavericks spet z dvignjenimi glavami zapustili igrišče. Pri Portland Trail Blazers so prvo četrtino dobili s 40:25 in na koncu slavili zmago s 132:112. V noči na nedeljo bodo gostili Indiana Pacers.

Luka Dončić je vpisal nov trojni dvojček. FOTO: Steph Chambers/AFP

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je tokrat deloval v korist ekipe in ni bil njen najboljši strelec, se je pa izkazal z novim trojnim dvojčkom. V 37 minutah je zbral 15 točk, 15 asistenc in 10 skokov. Z 22 točkami je bil najbolj učinkovit Kristaps Porzingis, 20 jih je dosegel Jalen Brunson (tudi 11 podaj), po 15 še Dwight Powell in Reggie Bullock. Kar sedem igralcev Dallasa je doseglo dvomestno število točk.

Porzingisa je sicer vodstvo lige NBA kaznovalo s 15.000 dolarji, ker je ob porazu proti bojevnikom žogo brcnil na tribuno.

Kidd že kar o naslovu

»Naša dva voditelja, Luka in JB, sta bila odlična danes,« je dejal trener Jason Kidd in dodal: »Moja naloga tukaj je, da so fantje dobro plačani in da osvojijo prvenstvo.«

Luka Dončić je deloval v korist ekipe. FOTO: Kelley L Cox/USA Today Sports

Za Dončića je bil to že šesti trojni dvojček v sezoni, skupno pa 42. v karieri. Pri Portlandu je 23 točk dosegel Anfernee Simons, 20 jih je dodal CJ McCollum, 19 Norman Powell in 18 Jusuf Nurkić.

Dallas je imel 54,5-odsoten met iz igre in 44,4-odstotnega za tri točke (16:36). Dončić je imel met iz igre 4:11 (36,4 %), za tri 2:6 (33 %) in proste mete 5:8 (62,5 %).

Portland, pri katerem so zaradi poškodb manjkali Nassir Little, Robert Covington in Damian Lillard, je Lukova redna stranka, v prejšnji sezoni je imel Slovenec na treh tekmah proti tej ekipi povprečje 39 točk. Za Mavs ni igral v torek poškodovani Tim Hardaway ml., ki ga zaradi zloma kosti v stopalu ne bo kar nekaj časa.

Dallas je največ vodil za 23 točk, dosegel je šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah in 12. v zadnjih 15. Z 28 zmagami in 21 porazi je peti v zahodni konferenci lige NBA.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 115:99

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 126:158

Orlando Magic - LA Clippers 102:111

Atlanta Hawks - Sacramento Kings 121:104

Miami Heat - New York Knicks 110:96

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 118:124

Chicago Bulls - Toronto Raptors 111:105

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 110:118

Utah Jazz - Phoenix Suns 97:105

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 112:132