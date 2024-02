Pod ljubljanske koše se vrača številka 24

Pri Cedeviti Olimpiji se kadrovske spremembe nadaljujejo. Po odhodu centra Karla Matkovića v ligo NBA k ekipi New Orleans Pelicans so na položaju centra potrebovali okrepitev, našli so jo v povratniku v zmajevo gnezdo Alenu Omiću. Prav Omiću so se ob načrtovani pomladitvi pred začetkom sezone odrekli, sprejel je izziv najprej na Kitajskem, nato še v Parizu, zdaj pa se vrača k ekipi Cedevite Olimpije. Spodletela izkušnja s Simonejem Pianigianijem je tako dobila epilog, tudi drugi »izobčenec« Zoran Dragić je pod vodstvom Zorana Martića znova v kadru.

Cedevita Olimpija je svojo nemoč brez Matkovića pokazala v sredo, ko je s kar 119:66 izgubila zadnjo tekmo sezone v evropskem pokalu proti Parizu.

»Po odhodu Karla Matkovića smo pod obročema iskali nekoga, ki nam lahko v kratkem času priskoči na pomoč in ki hkrati pozna okolje. Rešitev smo našli v Alenu, ki nam bo lahko v veliko pomoč, ne le v zaključku sezone v regionalni ligi, temveč tudi v slovenskem pokalnem tekmovanju in državnem prvenstvu. Alen ima ogromno izkušenj, verjamemo pa, da se bo v dresu Cedevite Olimpije vedno boril za vsako žogo in na ta način pomagal ekipi do novih uspehov,« je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Vlado Ilievski.

Naslednja tekma zmaje čaka v soboto, ko ob 17. uri v Ljubljano prihaja beograjski FMP.