Podivjani biki s 26 točkami DeRozana podaljšali muke v Torontu

Tretji poraz pred domačimi navijači v sezoni je Goranu Dragiću in soigralcem pomagal prizadejati tudi nekdanji član kluba DeMar DeRozan, ki je v Torontu dosegel kar 26 točk za vroče bike. Ti so sezono s štirimi zaporednimi zmagami nazadnje odprli še z Michaelom Jordanom v svojih vrstah (njegova predzadnja sezona pri Chicagu 1996/97). Zach LaVine je dodal 22 točk za Bulls, Nikola Vučević 17, Lonzo Ball pa 15 (5:9 za tri točke). To je bila četrta zaporedna zmaga čikaškega moštva nad edinim kanadskim v ligi.

Dragić je v 14 minutah zbral 8 točk, 4 skoke in 1 ukradeno žogo, najbolj sta se razigrala OG Anunoby (22 točk) in Gary Trent mlajši (18). Fred VanVleet je 15 točkam dodal kar 17 podaj, s čimer je postavil osebni rekord, Precious Achiuwa se je prav tako razveselil dvojnega dvojčka (11 točk, 11 skokov), medtem ko se je novinec Scottie Barnes ustavil pri 13 točkah. Tekmo so zaznamovale tudi izgubljene žoge domačinov, ki so postavili ligaški rekord aktualne sezone z 21 predanimi žogami v roke tekmecev, ki so jih spremenili v 27 točk.

Cleveland presenetil Denver

Chicago je tekmecem manj kot tri minute po začetku drugega polčasa zbežal na 20 točk naskoka, a so domačini začeli topiti zaostanek in s petimi točkami Anunobyja ter nizom 9:0 je bil izid slabih pet minut pred koncem le še 95:97 v korist gostov. Nato je dvakrat zadel DeRozan in biki so spet rahlo pobegnili, a napeto je bilo do konca in VanVleet je ob zvoku sirene zgrešil za izenačenje. DeRozan, ki ga je Toronto leta 2009 izbral na naboru, je ob jezeru Ontario odigral devet sezon in je še vedno igralec z največ odigranimi tekmami, minutami in točkami v dresu Raptors, s katerimi se je v zadnjih treh sezonah meril v majici San Antonio Spurs.

Čakanje na ligaško zmago se v Torontu torej nadaljuje, saj so Kanadčani, prvaki iz leta 2019, po razglasitvi pandemije in ustavitvi tekmovanja sezono 2019/20 zaključili v mehurčku Walt Disney Worlda, sezono 2020/21 pa odigrali v Tampi. Zadnjo zmago v ligi NBA so v dvorani Scotiabank Arena proslavljali davnega 24. februarja 2020 proti Indiana Pacers.

Denver Nuggets, za katere še vedno ne igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar, je na domačem parketu izgubil s Cleveland Cavailers (87:99). Kevin Love je s klopi za konjenike prispeval 22 točk, točko manj in kar 16 skokov pa mladi center Jarrett Allen. Aktualni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić se je izkazal z dvojnim dvojčkom (24 točk in 19 skokov), a je zbral tudi šest izgubljenih žog. Nihče od ostalih soigralcev ni dosegel več kot 12 točk.

Ponedeljkovi izidi:

Toronto Raptors : Chicago Bulls 108:111

(Goran Dragić 8 točk, 4 skoki in 1 ukradena žoga v 14 minutah za Toronto.)

Denver Nuggets : Cleveland Cavaliers 87:99

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Charlotte Hornets : Boston Celtics 129:140 (podaljšek)

Indiana Pacers : Milwaukee Bucks 109:119

Atlanta Hawks : Detroit Pistons 122:104

Brooklyn Nets : Washington Wizards 104:90

Miami Heat : Orlando Magic 107:90

Minnesota Timberwolves : New Orleans Pelicans 98:107

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers