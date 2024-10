Porazi se (pre)hitro nabirajo na računu Cedevite Olimpije

Petkov zgodnji večer navijačem Cedevite Olimpije ni prinesel zadovoljstva. Ponovila se je slika iz Železnika v prvem kolu lige ABA, ko je bilo nihanj preveč za zmago proti FMP-ju, na uvodu v 5. kolo je zmaje dotolkla Igokea in slavila z 91:78. Po sila povprečnem začetku regionalne sezone je jasno, da bo boj za mesta med prvo četverico za Olimpijo v tej sezoni zelo zahteven.

Sezona v ligi ABA je dolga, priložnosti za popravljanje napak pa kljub dvema zmagama in trem porazom na prvih petih tekmah še dovolj. Pogled na lestvico je bolj zaskrbljujoč ob dejstvu, da Cedevita Olimpija še ni igrala s tremi najboljšimi ekipami v ligi Crveno zvezdo, Partizanom in Budućnostjo, pa je že zdaj pri manj kot 50-odstotnem izkupičku.

V Laktaših zgodnji popoldanski termin ne sme biti izgovor za nezbrano igro s številnimi napakami Ljubljančanov, ki so zgolj v prvi četrtini izgubili šest žog. Kapetanu Jaki Blažiču so se odbijale v avt, Martinas Geben jih je podajal naravnost v roke navijačev, sledile so še osebne napake v napadu pri postavljanju blokad ... Ko je ob koncu prve in na začetku druge četrtine padla še agresivnost v obrambi, so košarkarji Igokee začeli serijsko zadevati trojke in ušli na +15.

Devin Robinson je v prvem polčasu držal Olimpijo nad vodo, a vsega ni zmogel sam. FOTO: Cedevita Olimpija

Nato je Đorđe Adžić vendarle našel nekoliko bolj razpoloženo peterko in po zaslugi Devina Robinsona (19 točk), znova enega redkih, ki si zasluži visoko oceno, je Olimpija zaostanek do polčasa znižala na znosnih šest točk. V tem obdobju je bilo v napadu Ljubljančanov manj individualnih akcij, žoga je lepo krožila okrog obrambe, na drugi strani pa so zmaji stopili bližje tekmecu in tudi za ceno nekaterih nepotrebnih osebnih napak vnašali nemir v igro Igokee, pri kateri je bil izvrsten Boriša Simanić. Ko se je zdelo, da je Olimpija našla recept, je namesto juriša sledil nov razpad sistema, po domačem nizu 19:3 pa je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Laktaših.

»V tekmo smo vstopili s preveč napakami. Poizkušali smo z igranjem dogovorjenih obramb, a nismo bili dovolj agresivni, zato stvari niso delovale. Uspelo se nam je prilagoditi in se vrniti v igro. Drugi polčas smo začeli dobro, a spet je sledil prehiter padec. Nasprotniku smo pustili, da je dosegal lahke koše in si s tem ponovno povečal vodstvo, ki je bilo previsoko, da bi se mi lahko vrnili v igro,« je ocenil Gregor Glas, ki je znova več priložnosti za igro dobil šele, ko je bilo vprašanje o zmagovalcu že rešeno.

Olimpijo v sredo čaka novo gostovanje v Soluni pri Arisu, v regionalnem tekmovanju bo prihodjo nedeljo njihov naslednji tekmec Budućnost.

Igokea – Cedevita Olimpija 91:78 (28:21, 22:23, 24:12, 17:22)

Igokea: Simanić 22, Jones 20; Cedevita Olimpija: Stewart 2, Robinson 19 (5 skokov), Jones 3, Radović 12 (6 skokov), Nikolić 10, Glas 13, Blažič 7, Beringer 4, Geben 2 (6 skokov), Prepelič, Ogbeide 1, Daneu 5 (6 skokov).