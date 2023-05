Pred finišem sezone so uvideli, kaj pomeni ekipna igra

V nadaljevanju preberite:

Najpomembnejša tekma v sezoni, kot so košarkarji Cedevite Olimpije napovedali svoj tretji nastop v četrtfinalu lige ABA, se zanje ni začela obetavno. Kapetan Edo Murić si je v prvih 40 sekundah prislužil dve osebni napaki in moral na daljši počitek, po osmih minutah pa je na tleh obležal drugi najboljši strelec moštva Josh Adams in prepeljali so ga v bolnišnico. Nadaljevanje je bilo toliko boljše. Proti FMP so vodili že s 26 točkami razlike ter si z zmago s 97:79 prislužili polfinalno soočenje z boljšim iz dvoboja med Partizanom in SC Derbyjem.

Po porazu v Beogradu so Olimpijini košarkarji prikazali eno od najboljših predstav v sezoni. S čim vse so se odlikovali? Že iz številk lahko razberemo, da je šlo za pravi uspeh kolektiva in zelo lepo zapolnjene tribune v Tivoliju so ga znale pozdraviti. Kako sta ga doživela trener Miro Alilović in Amar Alibegović, ki se vrača v pravo formo?