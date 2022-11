Prijatelj Juancho v Torontu ni dovolil filmskega zaključka Dončiću

Luka Dončić je bil s 24 točkami prvi strelec Dallasa, toda ni uspel preprečiti tretjega zaporednega poraza, četrtega na zadnjih petih tekmah za teksaško moštvo. Slovenski zvezdnik je v kanadskem velemestu zaostal za svojim povprečjem aktualne sezone, zbral pa je še 7 skokov, 9 asistenc, 4 izgubljene žoge in blokado v kar 43 minutah na igrišču.

Dallas je v prvi četrtini povedel z 22:7, a se je Toronto do konca četrtine že povsem približal, sam pa prvič konkretneje povedel dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine, ko so z metom za tri točke Juancha Hernangomeza prvaki iz leta 2019 ušli na +11. Španski junak letošnjega eurobasketa in zvezdnik Netflixovega filma Hustle, ki je pred leti v Madridu z Dončićem tudi po zaslugi brata Willyja, nekdanjega člana madridskega Reala in najkoristnejšega igralca EP, spletel prijateljske vezi, se je na koncu tudi veselil zmage.

Dvoboj je bil sicer napet do zadnjih napadov, 3:04 minute pred koncem so po polaganju Dončića gostje še vodili za točko (92:91), a nato vendarle podpisali predajo v obračunu, ki sta ga odločila prosta meta in ukradena žoga Thaddeusa Younga. Ta je najprej poskrbel za vodstvo s 103:100 in nato še ukradel oziroma bolje rečeno ujel žogo po katastrofalni podaji Josha Greena v napadu za izenačenje Dallasa, ko je Dončić ob podvajanju prepustil zaključek napada soigralcem. Dorian Finney-Smith je tekmo sklenil s 16 točkami.

Teksašani ostajajo pri le eni zmagi na gostujočem parketu v sezoni, izgubili so že štiri od zadnjih petih tekem ter se z izkupičkom 9:9 izenačili s prvaki Golden State Warriors na 11. mestu zahodne konference. V ponedeljek po slovenskem času bo Dallas gostoval pri Milwaukee Bucks, trenutno drugi najboljši ekipi z vzhoda, nato pa se Dončić s soigralci po končani seriji treh gostovanj vrača v zavetje domače dvorane, ki jo bodo obiskali branilci naslova iz San Francisca.

O. G. Anunoby je 12 od svojih 26 točk za Toronto dosegel v zadnji četrtini, pri prekinitvi niza štirih porazov pa je isto ševilo točk prispeval še Fred VanVleet, medtem ko se je Chris Boucher izkazal z rekordom sezone (22 točk) in 13 skoki, Hernangomez je prispeval 10 točk in 5 skokov. To je bila že sedma zmaga na devetih domačih tekmah za Toronto, ki se podobno kot Dallas zaenkrat zanaša na domačo formo, ima pa tudi veliko težav s poškodbami, tokrat so denimo manjkali Pascal Siakam, Precious Achiuwa, Dalano Banton in Otto Porter mlajši.