Proti študentom prestali izpit, čeprav so še v osnovni šoli

Zmaga Cedevite Olimpije nad podgoriškim Derbyjem je imela dva obraza: prepričljivega in manj prepričljivega, ki je Črnogorcem s slovenskim trenerjem Andrejem Žakljem omogočil občutno približanje v zadnji četrtini. Jurica Golemac je pohvail vpliv Alena Omića, a opozoril na »mladinsko« izgubljene žoge, ki so po njegovem mnenju tudi plod utrujenosti. Brez treningov in primernega počitka se Ljubljančani že v nedeljo podajajo na pot proti Valencii, kjer jih pričakujeta spočita reprezentanta Klemen Prepelič in Mike Tobey. Budućnost je neusmiljeno polnila koš Krke v Podgorici in postavila nov rekord sezone za celotno ligo po številu doseženih košev na eni tekmi, krkaše je pred še večjim porazom rešil Rok Stipčević.