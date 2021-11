Rekord sezone Dončića premalo za Dallas v dvoboju z Miamijem

Prvič v NBA-karieri Luke Dončića na nasprotni strani igrišča, ko gre za dvoboje z ekipo Miami Heat, ni stal Goran Dragić. Izkušenejši Ljubljančan je s svojo ekipo serijsko dobival medsebojne obračune z mladim asom na začetku njegove poti na drugi strani velike luže v dresu Dallasa, a tako, kot je napredoval Dončić, so napredovali tudi rezultati njegovega moštva, ki je v zadnji sezoni »pometlo« z Miamijem.

Floridčani so v prvem od dveh medsebojnih obračunov sezone 2021/22 vnovič dokazali, da upravičeno veljajo za enega največjih favoritov za končno zmago in po zaslugi razpoložene četverice Tyler Herro-Jimmy Butler-Kyle-Lowry-Bam Adebayo, vsak je dosegel vsaj 22 točk, odigrali izvrsten drugi polčas za zmago s 125:110. Dončić se je izkazal z rekordom sezone, 33 točkami, a v zaključku dvoboja kljub občutnemu približanju ni uspel uprizoriti preobrata ter preprečiti prvega domačega poraza.

Herro, ki je tekmo začel na klopi, je dosegel 25 točk, kar 15 v drugi četrtini (46:32), ko je Miami do polčasa uspel preobrniti izid in povesti s 70:62. Butler je dodal 23, Lowry in Adebayo (13 skokov) pa vsak po 22 točk. Rekord sezone je skupaj z Dončićem uspel tudi Jalenu Brunsonu (25 točk), ki je prvič letos začel tekmo – tudi zaradi poškodb, ki še naprej pestijo visokorasla Kristapsa Porzingisa in Maxija Kleberja.

Dončić že pred Kiddom, Herro najboljši po letu 1975

Porzingis je izpustil še četrto zaporedno tekmo zaradi bolečin v spodnjem delu hrbta, njegova zamenjava Kleber pa se je poškodoval ob nedeljski zmagi nad Sacramento Kings in bo verjetno izpustil vsaj še en dvoboj. Zanimivo je tudi dogajanje okoli branilca Treya Burka, ki se še ni cepil in je še drugič na zadnjih štirih tekmah zamudil okno za testiranje ter ni bil na voljo trenerju Jasonu Kiddu. Ta je sicer napovedal, da bo 28-letnik odpotoval z ekipo na sosedski derbi s San Antoniom.

Gostujoči strateg Erik Spoelstra se je razveselil že 613. zmage v karieri, s katero se je na večni lestvici povzpel na 26. mesto. Dončić je z metom z razdalje v drugi četrtini prehitel trenerja Kidda in že na začetku četrte sezone postal 14. strelec v zgodovini Dallasa (5283 točk), Kidd jih je v osmih sezonah dosegel 5258. Zanimiv dosežek je uspel tudi Herru, ki je na prvih sedmih tekmah kot rezervist prispeval že 157 točk, kar je več kot kateri koli igralec od leta 1975, ko so v NBA začeli z beleženjem ločene statistike za člane začetnih peterk in igralce s klopi. Nekdanji član Dallasa Jason Terry (2007/08) in Michael Brooks (1980/81) sta držala prejšnji rekord s 156 točkami.

Prvič v zgodovini franšize so štirje košarkarji Miamija dosegli vsaj 22 točk:

Milwaukee je na drugi torkovi tekmi v zgodnejšem terminu ugnal Detroit:

Torkovi izidi:

Dallas Mavericks : Miami Heat 110:125

(Luka Dončić 33 točk, 3 skoki, 5 asistenc in 3 izgubljene žoge v 36 minutah za Dallas.)

Detroit Pistons : Milwaukee Bucks 89:117

Utah Jazz – Sacramento Kings

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers – Houston Rockets