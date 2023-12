Rutinerji iz Los Angelesa pokazali zobe Luki Dončiću

V nadaljevanju preberite:

Po dveh porazih v prejšnjih treh nastopih – proti vodilni zasedbi zahodne konference lige NBA Minnesoti in branilcu šampionskega naslova Denverju – so se morali košarkarji Dallasa spopasti s podobno visoko oviro. LA Clippers so v Teksasu lovili deveto zaporedno zmago in jo tudi ulovili. S 120:111 so odločili sebi v prid dvoboj moštev, ki bosta očitno še lep čas velika tekmeca za neposredno uvrstitev v končnico prvenstva, in tudi bitko dveh generacij zvezdnikov.

Luka Dončić je že v minulih letih bil ogorčene bitke z LA Clippers, v novem prvenstvu pa se je z njimi pomeril že trikrat. Koliko točk je dosegel v primerjavi s prvima nastopoma in kaj je vrglo temno senco na njegovo predstavo? Koliko tekem All-Star NBA imajo za seboj glavni aduti moštva iz Los Angelesa in koliko sezon v končnici? Kdo je bil tokrat vendarle korak pred vsemi in zakaj? Kaj je šlo v nos Jasonu Kiddu?