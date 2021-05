Sanjsko moštvo je nepremagljivo

Bi LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Steph Curry ... lahko premagali sanjsko moštvo? Nekdanji član izvirnega, prvega in edinega sanjskega moštva, ki je bilo sestavljeno za olimpijski tunir v Barceloni leta 1992, Magic Johnson sploh ne pomišlja.



»Naj skrajšam, nima veze, koga bi izbrali. Mi bi jih premagali. Sanjsko moštvo je imelo vse, kar košarkarsko moštvo mora imeti. Lahko smo metali z razdalje, lahko smo bili premočni pod košem, igrali smo odlično obrambo,« je Magic odločno zavrnil vse pomisleke o zmagovalcu.



Ob slavnemu organizatorju igre Los Angeles Lakers, ki ga je v igralski pokoj spravil virs HIV, so »Dream Team« sestavljali še Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing, David Robinson, Charles Barkley, Chris Mullin, Clyde Draxler in kot dodatek iz študenske lige Christian Laettner.



Prvi trener v letih od 1989 do 1992 je bil Chuck Daly, sicer trener Detroita.

