Sekulić: Temeljito spremljamo, kaj delajo Hrvati

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je od včeraj zvečer v Trstu, kjer bo opravila drugi del priprav pred zelo pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića bo vadilo dvanajst košarkarjev.

Prvi zvezdnik naše izbrane vrste Luka Dončić se bo zaradi pravil lige NBA moštvu pridružil v ponedeljek, Žan Mark Šiško, ki je šele v nedeljo končal nastope v nemškem prvenstvu (njegov Bayern je v finalu z 1:3 klonil pred berlinsko Albo), pa bo verjetno ekipi lahko pomagal že na sobotni prijateljski tekmi z Italijo v Trstu (20.30).

V Italiji je tudi Goran Dragić, ki v ligi NBA (še) nima kluba, zato lahko za razliko od Dončića nemoteno trenira z reprezentanco. Vmes si je sicer vzel nekaj dni odmora, v ponedeljek pa je v Novem mestu svečano odprl prenovljeno košarkarsko igrišče pred šolskim centrom, ki ga je financirala njegova fundacija. Prvo igrišče je starejši od bratov Dragić prenovil 2019 v ljubljanskem Tivoliju, v kratkem pa bo končano tudi igrišče v Laškem.

V Trstu so za zdaj ob Goranu zbrani še njegov mlajši brat Zoran Dragić ter Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey.

Generalko pred kvalifikacijskima tekmama s Hrvaško v Stožicah in Švedsko v Stockholmu bo imela Slovenija na dan državnosti v Trstu. Italijanski prireditelji so sporočili, da je v areni Allianz Dome na voljo še nekaj vstopnic v sektorju za slovenske gledalce.

Kemija v reprezentanci je odlična

»Ta teden bomo nadaljevali priprave v Trstu. Verjamem, da nam bo sprememba okolja dobro dela in da se bo ekipa še bolj povezala. Vsi igralci so zelo motivirani in pripravljeni na tretji ciklus kvalifikacij. Verjamem, da bomo na Hrvaško v Stožicah maksimalno pripravljeni. Temeljito spremljamo, kaj delajo, od zadnjega ciklusa imajo novega trenerja. Igrali bodo v drugi postavi kot februarja. Morali bomo predvidevati neke stvari, določene pa že lahko pričakujemo,« je povedal Sekulić.

»Naredili smo že nekaj dobrih treningov, kemija v reprezentanci pa je kot vedno odlična. Na treningih smo osredotočeni predvsem na našo igro. Nekaj smo že delali na uigravanju in s tem nimamo težav. Pred nami je teden dni v Trstu, kjer bomo pilili podrobnosti. Vsi se dobro zavedamo, kako pomembni tekmi nas čakata v kvalifikacijah, kar se čuti na vsakem koraku,« je dodal Aleksej Nikolić.

Slovenska reprezentanca se bo 30. junija ob 20.15 v Ljubljani v kvalifikacijah pomerila s Hrvaško, 3. julija pa jo za konec prvega dela kvalifikacij ob 17. uri čaka še gostovanje v Stockholmu.

Tekmi bosta verjetno ključni za nadaljnji razplet kvalifikacijah, saj si je Slovenija po uvodnih dveh zmagah novembra v Zagrebu in proti Švedski februarja privoščila dva boleča poraza proti Finski. V drugem delu kvalifikacij, ki se bodo začele avgusta in v katerem bodo veljali vsi rezultati iz prvega dela, Slovenijo čaka še šest tekem proti najboljšim trem ekipam iz skupine D (Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska).

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).