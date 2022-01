Skrivnostna poškodba Baynesa: Avstralec za hip na stopnji dojenčka

Olimpijske igre v Tokiu bi bile skoraj usodne ne le za kariero, temveč tudi za vsakdanje življenje avstralskega košarkarja Aarona Baynesa. Nekdanjega centra ljubljanske Olimpije so po tem, ko je grdo padel na ogrevanju med polčasom tekme z Nigerijo, tri dni kasneje med tekmo z Italijo našli okrvavljenega v slačilnici. Pravih razlogov za nenadno izgubo zavesti niso odkrili, kmalu pa je postalo jasno, da Baynesa pestijo precej hujše težave. Ni se namreč zmogel več niti postaviti na noge, zato je bil turnir, ki ga je Avstralija končala z zmago nad Slovenijo v tekmi za bronasto kolajno, zanj zaključen.

»Tako osamljen v življenju še nisem bil. Prihajal sem k zavesti in jo spet izgubljal, razmišljal sem o življenjskih načrtih in ciljih ter preprosto jokal,« je za ESPN razkril Baynes, ki je bil v Tokiu prikovan na premajhno posteljo, nasmeh na obraz sta mu uspela zarisati zgolj iznajdljiva soigralca Matthew Dellavedova in Nathan Sobey, ki sta se izdajala za zdravnika in mu uspela prinesti odličje. V domači Brisbane se je vrnil s posebnim letom, a moral še 14 dni preživeti v samoizolaciji, preden je lahko objel svoje najbližje.

Ni še obupal nad ligo NBA

Zdravniki so najprej sumili, da gre za pretres možganov, a se je izkazalo, da je šlo za strdek, ki je pritiskal na njegovo hrbtenjačo. Eden od avstralskih zdravnikov, ki je pomagal japonskim prek videoklicev, je namreč imel izkušnje s podobnim primerom in izkazalo se je, da je imel prav – Baynes je v hudih bolečinah v Tokiu najprej uspel vsaj deloma shoditi, mučil se je že z najosnovnejšimi gibi, denimo zlaganjem plastičnih posodic, s katerimi se je v oddaljenem Brisbanu v najtežjih trenutkih njegovega življenja ravno začela igrati njegova šestmesečna hči. Priznal je, da je ob klicu domov, ko je videl posnetke svojega tretjega otroka, preprosto zajokal.

Baynes, ki je bil še lani član Toronto Raptors, v karieri pa je igral še za Lietuvos Rytas, Oldenburg, Ikaros, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Boston Celtics in Phoenix Suns, še vedno upa, da se mu bo pri 35 letih uspelo vrniti v najmočnejšo ligo na svetu, sploh zato, ker se mu po ogledu tekem v domovini zdi, da sodniki dovoljujejo veliko bolj trdo igro.

»Zdaj je videti veliko bolj zabavno. S takšno igro sem odrasel in res si želim vrnitve. Moram si želeti priti do tja in vsak dan pričakujem veliko od samega sebe in od vseh okoli mene. Ne vem, kako bo videti ta pot, a hudičevo močno se bom potrudil,« je napovedal Baynes.