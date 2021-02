Slovenski košarkarji bi igrali v Tokiu z Argentinci, Japonci in Španci

Če se bo slovenskim košarkarjem na kvalifikacijskem turnirju junija v Kaunasu uspelo uvrstiti na poletne olimpijske igre Tokio 2020, bodo na Japonskem igrali v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in gostiteljico Japonsko, je danes določil žreb na sedežu Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) v švicarskem Miesu.



Slovensko moško reprezentanco, ki ni še nikoli igrala na OI, od nastopa v Tokiu loči uspešen kvalifikacijski nastop na turnirju v Kaunasu. Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli. Naslednji dan jo čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine ter prostem dnevu sta 3. julija na sporedu polfinalna obračuna, 4. julija pa še finalni dvoboj za mesto na OI.

V Tokiu že Španija, Francija, ZDA in še peterica

V Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska. Preostale štiri reprezentance bodo prišle s kvalifikacijskih turnirjev, ki so v istem terminu ob Kaunasu še v Splitu, Beogradu in Kanadi.



Danes so na Fibi z na pol delegiranim žrebom že določili skupine za olimpijski turnir, Slovenija pa bi v primeru uspeha v Kaunasu igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Košarkarska tekmovanja se bodo na OI v Tokiu začela 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger.



Žreb olimpijskega turnirja za košarkarje:

Skupina A: Iran, Francija, ZDA, zmagovalec kvalifikacij (Victoria);

Skupina B: Avstralija, zmagovalec kv. (Split), zmagovalec kv. (Beograd), Nigerija;

Skupina C: Argentina, Japonska, Španija, zmagovalec kv. (Kaunas).

