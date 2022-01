Slovenski up, ki je prepričal Željka Obradovića

V nadaljevanju preberite:

Posavci se lahko v tem tisočletju pohvalijo z nekaj vrhunskimi atleti, rokometaši, nogometaši in seveda spidvejisti, po zaslugi Gregorja Glasa pa se v tem delu Slovenije vedno glasneje govori tudi o košarki. Glas se je odlično uveljavil v taboru beograjskega velikana Partizana, za nameček pod taktirko velikega Željka Obradovića. Na mizi je imel tudi ponudbo Cedevite Olimpije, a se je odločil za črno-bele, kjer je doslej največji pečat med Slovenci pustil Mariborčan Peter Vilfan. »Če bo treba kaj popraviti, bo to popravil stokrat. Vse z namenom, da smo na koncu dneva boljši in da rastemo kot ekipa,« je o delu z legendarnim Obradovićem posebej za Delo povedal Glas.