Toronto ustavil oslabljene bojevnike, izgubili tudi Nets, Bucks in Jazz

Zmaga Toronta zaradi stanja v ekipi Golden State Warriors sicer ni bila nepričakovana, saj so dvoboj v vrstah ekipe iz San Francisca izpustili Stephen Curry, ki je počival, in poškodovani Draymond Green, Andre Iguodala, Otto Porter mlajši ter Andrew Wiggins. Fred VanVleet (met za tri 6:10) je za domače dosegel 27 točk in jim dodal še 12 asistenc, Scottie Barnes se je ustavil pri 21 točkah. Precious Achiuwa je pristavil 17 točk, Juta Vatanabe pa 12 za Raptors, ki so zmagali petič na zadnjih sedmih tekmah in tokrat niso niti enkrat zaostali.

»Dejstvo, da sem najnižji tip na igrišču, mi ravno ne pomaga pri lovljenju skokov. V nekem trenutku mi bo uspelo, a nocoj to gotovo ni bil ta trenutek,« je o lovljenju prvega trojnega dvojčka v karieri, zmanjkali so mu trije skoki, dejal VanVleet. Omenjena zvezdniška peterica Golden Stata je ostala v domači Kaliforniji, košarkarji z odkrito okužbo v Kanadi seveda tvegajo tudi karanteno na drugi strani meje. Jonathan Kuminga se je pri bojevnikih izkazal s 26 točkami, 14 jih je dosegel Damion Lee za prvi poraz na zadnjih štirih tekmah. Warriors (24-6) so zdaj tik pod vrhom lige NBA, kamor so se z nekaj tekmami zaostanka povzpeli poraženi finalisti minule sezone Phoenix Suns.

»Mislim, da smo v drugem polčasu igrali veliko bolje, bolje smo tekmovali. V prvem polčasu smo stali na petah in nismo imeli veliko energije ter samozavesti,« je ocenil gostujoči strateg Steve Kerr. Toronto (met 45:90) je, zanimivo, šele kot prvi tekmec Golden Stata v sezoni metal vsaj 50-odstotno iz igre. Warriors so v prvem polčasu dosegli najnižje število točk v sezoni (42). V proticovidnih protokolih se je v kalifornijskem moštvu sicer znašel tudi Jordan Poole, vanj sta kakšno uro pred začetkom dvoboja vstopila tudi Torontova Pascal Siakam in Dalano Banton. To je bil prvi obračun teh tekmecev po peti tekmi finala 2019, Toronto je tistega leta osvojil zgodovinski naslov, trenutne omejitve regionalne vlade v Ontariu pa dovoljujejo le 50-odstoten obisk dvorane, v kateri se je zbralo 7988 navijačev.

