Utah ustavil zmagoviti niz bojevnikov, nov poraz LA Lakers

Košarkarji ekipe Utah Jazz so v severnoameriški ligi NBA prekinili zmagoviti niz Golden State Warriors. V domačem Salt Lake Cityju so četrtouvrščeni na zahodu zmagali s 111:85 in prekinili niz devetih zaporednih uspehov superzvezdnika Stephena Curryja in druščine. Bojevniki so sicer tekmo začeli bolje in povedli s 13:0, preden so se domači igralci »zbudili« in izničili zaostanek do sredine tretje četrtine. Bojan Bogdanović je k zmagi prispeval 23 točk, Donovan Mitchell pa 14 točk in deset skokov. Na drugi strani je imel Curry slab met iz igre, le 38,5-odstoten, in je zbral 16 točk.

Los Angeles Lakers so v gosteh pri Portland Trail Blazers doživeli še 30. poraz v sezoni, ko so klonili s 105:107. LeBron James je dosegel 30 točk, Anthony Davis jih je zbral 17, Russell Westbrook pa dan pred koncem prestopnega roka v ligi zaradi težav s hrbtom sploh ni igral.

Na vzhodu so Chicago Bulls na krilih DeMarja DeRozana in njegovih 36 točk po dveh porazih zdaj spet prišli do zmage in obdržali tretje mesto. Nekdanji prvaki so proti Charlotte Hornets slavili s 121:109 in ostali številka 3 v vzhodni konferenci za Miami Heat in branilci naslova Milwaukee Bucks.

»To zmago smo res pemotrebovali. Ne moremo si več privoščiti porazov,« je dejal DeRozan.

Cleveland Cavaliers so s 33 zmagami in 21 porazi na četrtem mestu, potem ko so tokrat premagali San Antonio Spurs s 105:92. Toronto Raptors so se s šesto zaporedno zmago prebili do šestega mesta in neposrednega preboja v končnico. Kanadčani so zmagali pri Oklahoma City Thunder s 117:98.