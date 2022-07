V težkih časih bi si Slovenci zaslužili še eno pravljico

V nadaljevanju preberite:

Pred petimi leti je slovenska košarkarska reprezentanca začela pohod proti zlati kolajni na evropskem prvenstvu pod obronki Pohorja – v Zrečah. Letos se je lotila dolge poti do obrambe naslova na Gorenjskem, na pripravah v Kranjski Gori. Prva ogrevalna dvoboja pa bo odigrala v Celju: 4. avgusta se bo pomerila z Nizozemsko in dva dneva pozneje s Črno goro. Selektor Aleksander Sekulić resda še čaka na svoje adute iz lige NBA in Mika Tobeyja, a že čuti, kako se njegovi izbranci veselijo prehoda k tekmam. Najbolj rekonvalescent Klemen Prepelič.

Kako dobro si je opomogel po zlomu zlomu roke v dresu Valencie? Kaj bo pridobila slovenska repezentanca z njegovo vrnitvijo? Kaj pričakuje od nastopa na EP in nadaljevanja klubske kariere brez Tobeyja?