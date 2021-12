Večer rekordov v NBA: Memphis do najvišje zmage vseh časov

Memphis Grizzlies so postavili nov rekord lige NBA, potem ko so dosegli zmago z najvišjo razliko v celotni zgodovini tekmovanja. Oklahoma City Thunder so v domačem Tennesseeju osramotili z neverjetnimi 73 točkami razlike (152:79). Prejšnji rekord so držali Cleveland Cavaliers od leta 1991, ko so s 148:80 premagali Miami. Kar devet košarkarjev Memphisa je doseglo deset oziroma več točk, prvi strelec je bil Jaren Jackson mlajši s 27 točkami, prvi zvezdnik grizlijev, branilec Ja Morant, sploh ni igral.

»Človek, občutek je izvrsten. Izvrstno je biti v zgodovinskih knjigah, še posebej pred tvojimi domačimi gledalci. To nam je uspelo od prvega pa do 15. igralca. Vsi so prispevali svoj delež, vsi so igrali na nož in vsi smo dobili priložnost. To je vedno blagoslov. Vedeli smo, kaj moramo storiti brez Moranta. Da moramo stopiti v ospredje,« je povedal organizator igre De'Anthony Melton.

Ob polčasu na semaforju 72:36

Grizliji so postavili rekord franšize z 62,5-odstotnim metom. Melton je dosegel 19 točk, sledila sta še Santi Aldama (18) in John Konchar (17), vsi s klopi. Ob polčasu je bil izid 72:36, Memphis pa je prednost neusmiljeno višal do samega konca in v nekem trenutku vodil tudi za 78 točk, kar je bila najvišja razlika po sezoni 1996/97. Ne gre pozabiti, da so bili košarkarji Oklahome blizu neslavnemu rekordu že maja, ko so proti Indiana Pacers že zaostajali s 67 točkami, a na koncu izgubili s 57.

»Ni nujno, da nocojšnji večer predstavlja to, kar smo. Mislim, da smo to gotovo pokazali s tekmovalnega vidika,« je ostal prepričan trener poražene Oklahome Mark Daigneault. Krilni center Mike Muscala je bil bolj neposreden: »Nismo se borili, jasno. Raje vidiš, da kloniš z borbo. Raje kloniš, ko igraš kot ekipa.«

Ekipa Oklahome je iz igre metala 33-odstotno, Lu Dort je dosegel 15 točk.

Toronto Raptors so brez Gorana Dragića, ki je pred časom prejel posebno dovoljenje za začasno odsotnost, doma premagali branilce naslova Milwaukee Bucks s 97:93. Phoenix Suns so zabeležili že osemnajsto zaporedno zmago in postavili nov rekord franšize, tokrat so v svoji domači dvorani ugnali Detroit Pistons (114:103).

Četrtkovi izidi:

Toronto Raptors : Milwaukee Bucks 97:93

(Gorana Dragića ni bilo v ekipi.)

New York Knicks : Chicago Bulls 115:119

Memphis Grizzlies : Oklahoma City Thunder 152:79

Phoenix Suns : Detroit Pistons 114:103

Portland Trail Blazers : San Antonio Spurs 83:114