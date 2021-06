Vojskovodja Dončić veliki na čelu juriša na Kaunas

V nadaljevanju preberite:

Za slovensko moško košarkarsko reprezentanco ni več poti nazaj. S čarterskim letom je odpotovala v Kaunas, kjer jo od srede do nedelje čaka kvalifikacijski turnir za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Selektor Aleksander Sekulić je imel pred odhodom neprijetno nalogo, saj je moral skrajšati seznam igralcev na 14 imen. In po tehtnem premisleku se je odločil, da bo doma ostal Krkin center Jan Kosi. Kdo bo lovil Tokio, kaj so povedali glavni akterji misije? »Previdnost ne bo odveč niti na prvi tekmi z Angolo, s katero smo igrali na svetovnem prvenstvu 2014 in imeli kar nekaj težav, da smo zmagali s šestimi točkami razlike. Z resnim pristopom moramo pokazati, kdo je šef,« je denimo ocenil Zoran Dragić.