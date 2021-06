Z Angolo brez težav, skoraj mimogrede so se približali rekordu

Slovenija : Angola 118:68 (90:44, 64:30, 33:9) Žalgiris Arena, gledalcev, sodniki Vazquez (Portoriko), Mazzoni (Italija) in Abaakil (Maroko).

Slovenija: Dončić, Blažić 5 (2:2), Dragić, Čančar 13 (2:2), Tobey 12 (1:1) – prva peterka; Rupnik 12 (6:6), Nikolić 9, Hrovat 10, Murić 10, Dimec 8 (4:6), Čebašek 10 (2:2); Prepelič ni igral.

Angola: Santos, Ndoniema 8 (2:2), Buiamba 10 (0:2), Mingas, Moreira 15 (4:4) – prva peterka; Miguel 8 (3:4), Bango 2, Kashila 5 (1:2), Do 2, Gakou 9 (1:4), Malick, Bastos 9 (1:2).

Met za dve točki: Slovenija 20:28 (71 %), Angola 15:45 (33%); za tri: Slovenija 18:39 (46 %), Angola 9:28 (32 %); skoki: Slovenija 46 (38+8), Angola 35 (23+12).

55 točk prednosti si je leta 1993 priigrala Slovenija ob najvišji zmagi na uradnih tekmah.

Športniki radi potarnajo, da je prvi nastop na pomembnih tekmovanjih vedno težak, in se bojijo, da bodo klonili pod bremenom velikega pričakovanja. Za slovenske košarkarje pa je bil štart v olimpijskih kvalifikacijah le lažji trening. Angolo so namreč ugnali s 50 točkami razlike in le za pet točk zaostali za rekordom reprezentance na uradnih tekmah.»Malo smo se bali prve tekme v Kaunasu, saj je minilo 12 dni, odkar smo odigrali zadnji pripravljalni dvoboj Hrvaško. Vendar smo energično in osredotočeno pritekli na parket. Igrali smo dobro in dosegli visoko zmago, ki bo še dodatno izboljšala vzdušje v moštvu. Vendar ne prehitevajmo s pohvalami, to je bila šele prva od štirih tekem, na katerih si želimo priigrati vozovnico za Tokio,« je ocenil slovenski kapetanS soigralci ni imel niti najmanjših težav na poti do gladke zmage. Že po 12 minutah igre so vodili s 30 točkami razlike (41:11), čeprav zaradi bolečin v vratu ni nastopil, vsi drugi pa so dobili prilagojene vloge.je igral le 17 minut, med katerimi se je posvetil predvsem podajam in zbral devet asistenc. In ker so imeli Angolci težave tako z gibljivo slovensko obrambo kot s svojimi pomanjkljivimi veščinami, je bilo hitro jasno, da je v nevarnosti celo rekord naše izbrane vrste.Ob najvišji zmagi na uradnih tekmah (v kvalifikacijah za EP 1993) je namreč prekosila Moldavijo s 122:67, torej s 55 točkami razlike. A ker očitno ni nihče vedel, kako blizu je moštvo mejniku, je po vodstvu s 101:49 omogočilo tekmecem, da so ublažili poraz.»Prva tekma je vedno pomembna, zato smo se podrobno pripravili nanjo, košarkarji pa so uspešno izpeljali naloge. Dobro smo se odrezali v obrambi in po tem je bilo vse lažje tudi v napadu, saj so lahko v našem vsi učinkoviti,« je zadovoljno poudaril slovenski selektor, saj se je osem njegovih košarkarjev izkazalo z dvomestnim učinkom, deset pa jih je zadelo vsaj en met za tri točke; največ(3:6) in(3:7).Španski strateg na angolski klopije sprijaznjeno potrdil: »Prepričali smo se, kako zahtevna je skupina v Kaunasu. Igrali smo z evropskim prvakom in prijetnim presenečenjem zadnjega SP Poljsko, ki bi lahko veliko naredila tudi v Tokiu.«Drugi današnji izid v Kaunasu – Venezuela : Južna Koreja 78:72.