Zmaji zanesljivo opravili s študenti

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli peto zaporedno zmago v ligi ABA. V 13. kolu so v Tivoliju s 100:86 premagali igralce moštva SC Derby. Na lestvici so se s tem uspehom povzpeli med najboljšo osmerico, ki se bo uvrstila v končnico.

Zmaji so odpor »študentov« iz Podgorice strli v drugem delu tretje četrtine, ko so si z delnim rezultatom 19:3 do začetka zadnjih desetih minut priigrali 14 točk naskoka.

Dvaindvajset oziroma 21 točk sta dosegla Brynton Lemar (4 podaje, indeks 28) in Devin Robinson (6 skokov, 4 podaje, trojke 3:4, indeks 27), 15 jih je dodal JR Stewart (6 skokov), 12 pa Jaka Blažič.

Cedevita Olimpija – SC Derby 100:86 (69:55, 46:42, 25:14) Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: M. Juras (Srbija), Hadžić, Terlević (oba Hrvaška).

Cedevita Olimpija: Stewart 15 (3:4), Robinson 21 (2:3), Jones 10 (1:1), Radović 7, Nikolić 6 (2:2), Lemar 22 (12:12), Blažič 12 (2:2), Stipanović 7 (1:1).

SC Derby: Neal 23 (5:5), Pavličević 14 (5:5), Hadžibegović 4 (2:2), Vučeljić 2, Grbović 6 (4:4), Nikolić 8 (4:4), Drobnjak 3 (1:2), Bogavac 9, Mirković 17 (5:7).

Prosti meti: Cedevita Olimpija 23:25, SC Derby 26:29.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:21 (Robinson 3, Lemar 2, Blažič 2, Jones, Radović), SC Derby 8:25 (Pavličević 3, Neal 2, Mirković 2, Bogavac).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 24, SC Derby 25.

To je za Ljubljančane že sedma zmaga v zadnjih osmih nastopih. Od 16. novembra so izgubili le tekmo, in sicer sredi tega tedna doma v evropskem pokalu proti Turk Telekomu.

Do konca leta bodo odigrali še dve tekmi, 26. decembra v pokalu Spar proti Iliriji in 30. decembra v Beogradu s Partizanom, delovno pa bodo začeli tudi novo leto, saj jih 2. januarja čaka gostovanje v Litvi, 5. januarja pa slovenski obračun s Krko v Stožicah.