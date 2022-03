Abramovičevo premoženje zamrznjeno, težki časi za Chelsea

Evropski prvak v nogometu Chelsea se je znašel v zelo težkem položaju. Velika Britanija je zaradi vojne v Ukrajini zamrznila vse premoženje sedmim ruskim oligarhom, tudi Romanu Abramoviču, večinskemu lastniku londonskega kluba.

Chelsea ne more več prodajati marketinških izdelkov in tudi ne vstopnic za tekme, prepovedana sta nakupovanje in prodaja igralcev. Tako naj bi Stamford Bridge poleti zapustilo vsaj pet nogometašev, ki se jim iztekajo pogodbe.

Abramovič je sicer ob ruski invaziji na Ukrajino svoje upravljavske pravice odstopil klubskemu dobrodelnemu skladu, vendar ostaja večinski lastnik. Bilo je veliko zanimanja za nakup Chelseaja, toda zdaj s prodajo morda ne bo nič. Nekateri sicer trdijo, da bi klub lahko prodali, vendar od tega Abramovič ali Rusija ne bi smela imeti niti centa. O tem se Chelsea in vlada Borisa Johnsona še pogovarjata.

London je zamrznil Abramovičevo premoženje na Otoku. FOTO: Justin Tallis/AFP

Chelsea je sicer od britanske vlade dobil posebno licenco, da bo lahko nadaljeval tekmovanje. Nocoj ga čaka tekma z Norwichem. Gledalci, ki so že kupili vstopnice, bodo lahko navzoči, toda klub ne sme več prodajati vstopnic za naslednje tekme. Zaprte so tudi njegove uradne klubske prodajalne. Abramovič namreč ne sme imeti nobenega dobička od kluba.

Sedmerica zamrznjenih Med ruskimi oligarhi, ki jim je London zamrznil premoženje in jim prepovedal vstop v državo, so tudi izvršni direktor Rosnefta Igor Sečin, industrialec Oleg Deripaska, direktor Gazproma Aleksej Miller, vodja upravnega odbora banke VTB Andrej Kostin, predsednik podjetja za naftovode Transneft Nikolaj Tokarev in direktor banke Rossia Dmitrij Lebedjev. Skupna vrednost premoženja sedmerice po navedbah britanske vlade znaša 15 milijard britanskih funtov (17,9 milijarde evrov), navaja STA.

V nedeljo bo njegov stadion napol prazen, saj bodo lahko na tribunah samo imetniki sezonskih vstopnic. Med igralci, ki bodo šli iz Londona, so branilci Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger in Andreas Christensen. Pogodba poteče tudi Charlyju Musondi ml., Chelsea pa ne more odkupiti pogodbe za Saula Nigueza. Kapetan Azpilicueta je član modrih že deset let.

Abramovič je Chelsea kupil leta 2003. Njegovo premoženje ocenjujejo na 11,1 milijarde evrov.