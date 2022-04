Agnelli: Superligo že imamo, to je angleška premier league

Po nedavnem porazu na sodišču v Madridu, ki je prižgalo zeleno luč Evropski nogometni zvezi (Uefa) za kaznovanje treh klubov, ki še vztrajajo pri projektu t. i. superlige (Barcelona, Juventus in Real Madrid), se je oglasil predsednik torinskega velikana Andrea Agnelli. Ta je na konferenci na štadionu San Siro v Milanu spet zatrdil, da ima Uefa monopol nad tekmovanji.

»To ni moderen način vodenja, to je srž naše pritožbe na Sodišču Evropske unije, saj se tiče ključnih principov svobodne konkurence in prostega trga,« je dejal Agnelli, ki je potrdil, da s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom po lanskem odmevnem poskusu prevrata dialoga ni več. »Neizbežno je temu tako. Vse skupaj je razumel kot osebni napad, a temu ni tako, čas pa bo pokazal svoje,« je prepričan Agnelli.

Ta meni, da superliga že obstaja, in sicer v podobi angleške premier league: »Samo dve tekmovanji bosta v naslednjih letih pridelali 28 milijard (evrov) – to sta premier league in liga prvakov. Angleško prvenstvo na sezono pridela 4,2 milijarde, korak za korakom bo prevzela tudi vse talente: to je že superliga. V finalu lige prvakov bi lahko igrali dve angleški ekipi, po eno pa bi lahko imeli v finalu evropske in konferenčne lige. To je vertikalna polarizacija, nato pa je tu tudi horizontalna. Samo poglejmo domača prvenstva: PSG, Bayern ... Ta sistem je ​imobiliziral svet nogometa,« je še dodal Agnelli, čigar klub je seveda še nedavno povsem prevladoval na Apeninskem polotoku in osvojil kar devet zaporednih naslovov.