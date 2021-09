Aleksander Čeferin bo prejel prestižno nagrado

Uspešno preložil euro 2020 in odbil napad superlige

Aleksander Čeferin je usepšno preložil euro 2020, na katerem je užival tudi britanski princ William. FOTO: Frank Augstein/AFP

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je dobil potrditev za uspešno soočanje z zgodovinskimi izzivi, ki jih je sprejel v zadnjem letu in pol, ko je tudi nogometno področje zajel vsesplošen boj s pandemijo koronavirusa.Čeferin je bil izbran za najboljšega izvršnega direktorja v nogometni industriji po izboru uglednega podjetja World Football Summit (), ki predstavlja komunikacijsko in mrežno platformo za nogometno trgovino, poseben poudarek pa namenja progresivnim in vplivnim voditeljem po vsem svetu.»Pri naši odločitvi o podelitvi priznanja je bilo ključno navdihujoče vodstvo Čeferina v edinstvenem času tako za Uefo kot organizacijo kot nogometni svet v celoti,« so zapisali pri WFS. »Predsednik Aleksander Čeferin se je, modro je preložilza eno leto in ga uspešno spravil pod streho,« so dodali pri organizaciji, ki bo podelila Čeferinu prestižno nagrado na evropski konvenciji 22. septembra v Madridu.WFS je ob tem izpostavil tudi Čeferinov. »Problema se je lotil hitro, odločno in usklajeno v sodelovanju z drugimi deležniki v širši nogometni skupnosti ter uspešno rešil tudi to težavo,« so še dodali pri organizaciji WFS.