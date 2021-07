Kako je Aleksander Čeferin prepotoval 25.000 kilometrov

V nadaljevanju preberite:

»Res sem bil veliko v zraku, toda nisem imel druge izbire. Prav zaradi tega so nam v letalu zagotovili brezžično internetno povezavo, da smo lahko delali tudi na nebu. Vseskozi sem uporabljal e-pošto in različne aplikacije, denimo whatsapp,« nam je zaupal predsednik Uefa, ki si je v mesecu dni ogledal 15 tekem prvenstva stare celine in v živo videl 17 različnih reprezentanc. Preverite, kako je potoval po Evropi, kateri njegov let je bil najdaljši in katere izzive je moral reševati na daljavo.