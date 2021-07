Po več kot treh urah igre mreže na slovenskih zelenicah še mirujejo

Janžeković vedno znova na mestu

Prva liga Telemach, 1. kolo

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tako ekipa iz Kidričevega kot zasedba iz Kopra sta sezono začeli s primarnim ciljem uvrstiti se nekam v sredino lestvice. Trener domačihsi je pred tekmo s Koprom zaželel pozitiven start. »S tem mislim na osvojene tri točke,« je dejal za uradno spletno stran. Njegov kolega in novinec na koprski klopije priznal, da bodo po spremembah v ekipi potrebovali še nekaj časa za popolno uigranost. »Smo pa pripravljeni na začetek prvenstva,« je dejal.Pripravljeni so bili dovolj, da so na težkem gostovanju prišli do točke, imeli so tudi več strelov in kotov, sicer pa je podobno kot na petkovi uvodni tekmi med Bravom in Radomljami še manjkalo prave napadalne forme, tako da se je še drugi obračun sezone 2021/22 končal brez golov.Prvi polčas je minil v bolj ali manj enakovredni igri, a priložnosti je bilo bore malo. Prvi je v okvir vrat v 17. minuti sprožil skupaj znajboljši strelec prejšnje sezone, toda vratar Aluminija po njegovem strelu z glavo ni imel težkega dela. Napadalec Kopra pa je v 22. minuti nepremišljeno na sredini igrišča "podaril" žogo tekmecem, ki so stekli v protinapad, tega je nato s strelom iz bližine z desne strani zaključil, izkazal pa se je koprski čuvaj mreže. Iz prvega polčasa velja omeniti še poskusv 33. minuti, ko je prišel do odprtega strela 12, 13 metrov od vrat, toda žogo poslal visoko čez domač gol.Kmalu po začetku drugega polčasa je Mulahusejnović sam povlekel žogo proti kazenskemu prostoru, enega igralca še preigral, a nato mu je v zadnjem trenutku strel blokiral, tako da je iztržil le kot. Malce bolj nevarno pred je bilo v 52. minuti tudi pred koprskimi vrati, kjer je bil premalo natančen, takoj zatem pa je pred vrati Aluminija za nekaj razburjenja poskrbel, a se tudi takrat izid ni spremenil. V 65. minuti je Janžekovič dobro posredoval po sicer skromnejšem poskusu osamljenega, sicer pa je bila igra potem znova spet bolj ali manj enakovredna in brez posebnih razburjenj.V 85. minuti pa so spet do strela v kazenskem prostoru prišli gosti, po kotu je poskusil, a je žogo poslal mimo vrat. Primorci so bili v zaključku tekme nekoliko odločnejši, toda premalo natančni. Aluminij bo v 2. krogu prihodnjo soboto gostoval pri Bravu, Koper pa bo gostil Muro.Aluminij – Koper 0:0Mura – CB24 Tabor Sežana (20.15)Celje – Maribor (nedelja, 20.15)- že odigrano:Bravo : Kalcer Radomlje 0:0- preloženo:Domžale – Olimpija